Llamado laboral de Inefop ofrece un sueldo de más de $ 117.000 y cierra pronto: bases y requisitos

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrió un llamado laboral que se encuentra en sus últimas horas de recepción de postulaciones, puesto que hay tiempo hasta el jueves 27 de agosto. Se busca un especialista de personas, un cargo que consiste en garantizar la implementación de la estrategia institucional en la región de San José y Flores, mediante la orientación educativa laboral y la gestión de estrategias de formación, programas y proyectos impulsados por el organismo.

Las bases del llamado establecen que el candidato seleccionado trabajará bajo la Gerencia de Desarrollo Territorial, por un sueldo mensual nominal de $ 117.101, que corresponde a 40 horas semanales. La base operativa para el trabajo es en San José, pero se requiere disponibilidad para traslados frecuentes dentro de la región, Montevideo u otras zonas del país.

Funciones claves del trabajo

Brindar orientación educativo-laboral a la población objetivo, en modalidad presencial o remota, considerando su perfil, necesidades y contexto, registrando las acciones en las plataformas institucionales en uso, según lineamientos del área.

Realizar talleres de orientación educativo-laboral, adaptando metodologías, contenidos y enfoques a las características del público objetivo, en articulación con instituciones aliadas en territorio, según necesidades.

Derivar a personas usuarias a soluciones formativas pertinentes, gestionando el uso de los distintos instrumentos disponibles, interactuando con Entidades de Capacitación (ECAs) y otros equipos técnicos, de acuerdo a las necesidades.

Asegurar la ejecución de las soluciones formativas para dar respuesta a las demandas de desarrollo de competencias técnicas y transversales de las personas usuarias en el territorio, coordinando con ECAs y equipos de gestión la calendarización, difusión y conformación de grupos, entre otras acciones, según criterios de calidad, procedimientos y plazos establecidos.

Monitorear la implementación de soluciones formativas y proyectos, mediante la supervisión y seguimiento del cumplimiento de la propuesta y la formulación de sugerencias de mejora, realizando las gestiones que correspondan, de acuerdo con criterios de calidad y procedimientos definidos institucionalmente.

Promover los servicios de la gerencia en el territorio manteniendo una comunicación fluida y articulada con actores y medios locales de comunicación para la gestión de las soluciones formativas del área, de acuerdo a las necesidades.

La lista entera de las actividades a desarrollarse bajo el cargo se puede observar en la página web de Inefop.

Entrada del edificio de Inefop. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Requisitos de formación y experiencia solicitados

Para ser considerados bajo este llamado, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:



Formación terciaria de al menos cuatro años completa, con título habilitado en: Educación, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Relaciones Laborales, Ciencias Sociales, u otras áreas vinculadas con el propósito del cargo.

Se valorará formación complementaria en políticas de empleo y formación profesional, gestión de proyectos, seguimiento de programas, desarrollo territorial, experiencia de usuario o análisis de información, además de formación en perspectiva de género, diversidad e inclusión.

Excluyente contar con libreta de conducir vigente, de acuerdo con las necesidades de traslado dentro de la región.

Experiencia en implementación, seguimiento o acompañamiento de programas, proyectos, acciones formativas o servicios dirigidos a personas.

Experiencia de trabajo territorial y articulación con entidades de capacitación, instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas u otros actores locales.

Experiencia en relevamiento y registro de información, elaboración de reportes y seguimiento de indicadores.



Postulaciones para el cargo en Inefop

Para presentar su postulación, los interesados deberán llenar el formulario en este enlace. Para ingresar, se debe crear una cuenta en la página de Inefop. El último día para inscribirse es el jueves 27 de agosto.