Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral con sueldo de $ 219.000 por mes: cargo y bases

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral público buscando sumar a su equipo un buscando un especialista en temas de crimen organizado que se desempeñará como asesor local en asuntos relacionados con la reforma de los sectores de justicia y seguridad de Uruguay.

El cargo, abierto a todo el público en Uruguay, busca a una persona dispuesta a trabajar tiempo completo, con un régimen de 40 horas semanales.

El puesto de trabajo se remunera en pesos uruguayos y ofrece un sueldo de $ 2.634.688 anuales, lo se traduce a $ 219.557 por mes.

Funciones del trabajo en la Embajada de EE.UU. en Montevideo

El especialista contratado deberá fungir como asesor local principal del embajador, del subjefe de misión y de la dirección de la sección política de la Embajada.

Dentro de las actividades a desarrollarse se incluye: proporcionar análisis, redactar cables, contribuir a informes para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y para la dirección del Hemisferio Occidental (WHA, por sus siglas en inglés), y asesorar al Consejero Político y a la Oficina del Embajador sobre cuestiones de seguridad, política y Estado de derecho en Uruguay.

Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Foto: Embajada

Además, deberá asesorar a altos funcionarios estadounidenses sobre la selección, el diseño y el desarrollo de nuevos programas, y representará a la Embajada en eventos sobre justicia y seguridad organizados por el gobierno uruguayo y por los organismos encargados de implementar los programas de INL.

Requisitos para postularse al cargo

Para desempeñarse en este cargo, los candidatos deberán tener una licenciatura en relaciones internacionales, justicia penal, ciencias políticas o derecho/seguridad pública (como títulos universitarios militares o policiales), además de una habilitación de seguridad y un nivel de inglés fluido.

También se requiere un mínimo de cinco años de experiencia profesional en gestión de programas u otras experiencias relacionadas con asistencia extranjera en un gobierno, embajada u organización internacional. Asimismo, se requiere al menos un año de experiencia en la coordinación con funcionarios del gobierno uruguayo en los sectores de aplicación de la ley o justicia. La experiencia debe incluir: trabajo con bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones, gráficos y búsquedas en internet, especifica el llamado.

Edificio de la Embajada estadounidense en Montevideo. Foto: Archivo El País.

El candidato seleccionado deberá estar en condiciones de comenzar a trabajar dentro de un "plazo razonable" una vez recibida la autorización de la agencia y las habilitaciones o certificaciones correspondientes, detalla la convocatoria para el concurso.

Dónde se reciben las postulaciones

Las personas interesadas deberán dirigirse a la página web del Departamento de Estado de EE.UU. y hacer clic en "apply to this vacancy" (presentarse a esta vacante). Ahí también se podrán observar las bases del llamado.

Se aceptarán postulaciones hasta el 31 de agosto. Además de llenar el formulario de aplicación, se deberán adjuntar los documentos correspondientes para el cargo, entre los que se incluye un permiso de trabajo (si es necesario) y un título universitario.