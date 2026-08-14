Estados Unidos necesita trabajadores de la construcción: busca 456.000 albañiles y ofrecen sueldos de hasta US$ 88.000

La construcción es una de las industrias de Estados Unidos que enfrenta mayores dificultades por la escasez de mano de obra. Ante este escenario, empresarios e inversores comienzan a tomar medidas, mientras aumenta la demanda de albañiles en distintas zonas del país norteamericano.

Según la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés), la industria de la construcción estadounidense debe atraer aproximadamente 349.000 nuevos trabajadores en 2026 para responder a las necesidades del mercado, además de las contrataciones que realiza habitualmente. El organismo atribuye esta creciente demanda a los proyectos de infraestructura, la expansión de la manufactura y las altas tasas de jubilación. Las proyecciones indican que se prevé que la necesidad aumente a 456.000 nuevos trabajadores en 2027, lo que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el sector.

Una parte importante de las nuevas incorporaciones estará destinada a sustituir a los trabajadores que dejan sus puestos por jubilación, en lugar de responder a un crecimiento de la actividad.

Causas estructurales de la falta de trabajadores en la construcción

Entre las principales tendencias que explican el déficit de trabajadores, el informe señala:

Envejecimiento de la fuerza laboral y aumento de las jubilaciones

y aumento de las jubilaciones Restricciones migratorias , que limitan la disponibilidad de trabajadores

, que limitan la disponibilidad de trabajadores Altos costos de materiales y presiones inflacionarias

y presiones inflacionarias Cambios tecnológicos, incluyendo la expansión de infraestructura vinculada a inteligencia artificial

Incertidumbre económica y regulatoria

Además, ciertos segmentos, como los vinculados a centros de datos y proyectos tecnológicos, están impulsando una demanda específica de trabajadores calificados, como electricistas especializados o profesionales, cuyos salarios superan los US$ 88.000 anuales.

Trabajadores de la industria de la construcción en Estados Unidos. Foto: Canva.

Según la ABC, la inversión en el sector tiene un fuerte impacto sobre el empleo: por cada US$ 1.000 destinados a proyectos de construcción, se crean cerca de 3.450 nuevos empleos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el mercado laboral enfrenta un importante déficit de personal especializado. De acuerdo con El Español, que cita a la Asociación de Contratistas Generales, el 92% de las empresas reporta dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

Un problema que continúa afectando a la industria estadounidense

A pesar de la moderación en el crecimiento prevista para el sector, la escasez de trabajadores continúa siendo uno de los principales problemas a resolver para la industria de la construcción en Estados Unidos.

En este contexto, ABC subraya la importancia de atraer y retener talento para garantizar la ejecución de proyectos y sostener el desarrollo del sector en los próximos años.

Albañiles trabajando. Foto: Canva.

El informe advierte que este déficit de trabajadores podría incrementarse si las condiciones económicas mejoran, lo que impulsaría una mayor actividad en la construcción y, en consecuencia, una mayor demanda de mano de obra.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.