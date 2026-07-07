¿Cuánto se les paga a los trabajadores de la construcción en Estados Unidos durante este 2026?

La industria de la construcción en Estados Unidos se posiciona como una de las principales fuentes de empleo para la población inmigrante. Además, ofrece remuneraciones relativamente elevadas en relación con el nivel de formación que suele requerir, y todo apunta a que la demanda para este tipo de labor crecerá en los próximos años.

Existen muchas dudas acerca de la remuneración que reciben los trabajadores de la construcción en el mercado estadounidense, pero la realidad indica que la paga varía según la educación, experiencia y ubicación.

¿Cuánto gana un trabajador de la construcción en EE.UU?

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) indican que la construcción en Estados Unidos se consolida como un sector atractivo por su accesibilidad y dinamismo.

Según datos oficiales, los albañiles y ayudantes perciben un salario medio de US$ 46.050 anuales (US$ 22,14 por hora), en un rubro que no exige experiencia previa ni formación avanzada, ya que ofrece capacitación en el propio puesto. Con más de 1,6 millones de empleos en 2024, la actividad además muestra perspectivas favorables, ya que el organismo gubernamental proyecta un crecimiento del 7% hacia 2034.

Sin embargo, en datos actualizados al 2026 por la plataforma de búsqueda de empleos Indeed, el salario promedio se sitúa en US$ 50.676 anuales, con un piso de US$ 29.375 y un tope que ronda los US$ 87.423 por año.

El mismo motor de búsqueda de trabajos señala que las ciudades estadounidenses con salarios más altos en la construcción son:



Dallas, Texas: US$ 40.030 anuales Louisville, Kentucky: US$ 39.792 anuales Atlanta, Georgia: US$ 39.034 anuales Charleston, Carolina del Sur: US$ 37.948 Bradgate, Iowa: US$ 32.000



Trabajadores de la construcción en una ciudad de Estados Unidos. Foto: Canva.

Cantidad de empleados por ocupación en el sector de la construcción

De acuerdo a las cifras compartidas por el BLS en 2025, los albañiles lideran en cantidad de personas empleadas en el sector dentro del país:



Albañiles : 929.760

: 929.760 Electricistas : 599.700

: 599.700 Carpinteros : 570.980

: 570.980 Gerentes de construcción : 305.170

: 305.170 Operadores de maquinaria pesada y otros operadores de equipos de construcción: 302.290

Se proyecta un aumento en la demanda de trabajadores de la construcción en EE.UU.

Estados Unidos enfrentará una escasez de mano de obra en la construcción. Es un problema para el que tanto empresarios como inversores comienzan a prepararse, y la demanda de albañiles crece en el país.

La Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés) señaló que la industria de la construcción de EE.UU. debe atraer aproximadamente 349.000 nuevos trabajadores en 2026 para satisfacer la demanda, más allá de la contratación habitual. Según el organismo, esta demanda está impulsada por proyectos de infraestructura, la manufactura y las altas tasas de jubilación en el país norteamericano. Se prevé que la necesidad aumente a 456.000 nuevos trabajadores en 2027.

Albañiles en una obra en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Una proporción significativa de los nuevos trabajadores será necesaria para reemplazar a empleados que se jubilan, más que para cubrir una expansión del mercado.

Además, ciertos segmentos, como los vinculados a centros de datos y proyectos tecnológicos, están impulsando una demanda específica de trabajadores calificados, como electricistas especializados o profesionales, cuyos salarios superan los US$ 88.000 anuales.