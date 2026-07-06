Millones de migrantes con residencia permanente en Estados Unidos podrían ser deportados en aeropuertos

Una reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos modifica la situación de millones de residentes permanentes legales con green card que viajan fuera del país. El tribunal máximo resolvió, en un fallo por seis votos contra tres, ampliar la capacidad de las autoridades migratorias para actuar sobre personas que estén bajo sospecha o acusación de ciertos delitos antes de que exista una condena definitiva.

El caso central, conocido como Blanche vs. Lau, se relaciona con la práctica de colocar bajo 'parole migratorio' a residentes permanentes en puntos de ingreso, como aeropuertos, ante acusaciones penales. Esto implica que los agentes federales pueden negar la readmisión automática y tratar a estos individuos como solicitantes de ingreso, abriendo la puerta a procesos que podrían derivar en la pérdida de la residencia y eventual deportación del territorio estadounidense.

Contexto y alcance del fallo sobre residentes permanentes legales

El caso que motivó el fallo ocurrió en 2012 con Muk Choi Lau, ciudadano chino que poseía green card y al regresar a Estados Unidos, fue sometido a un parole migratorio por estar acusado de un delito vinculado a la venta de productos falsificados. La Corte, a través de la opinión mayoritaria redactada por el juez Clarence Thomas, afirmó que los agentes fronterizos no necesitan pruebas "claras y convincentes" para tomar esta medida precautoria.

Según el análisis de SCOTUS Blog, aunque los residentes permanentes usualmente tienen derecho a reingresar sin problemas tras viajes breves, la legislación permite excepciones en casos de sospechas por delitos relacionados con "depravación moral", una categoría amplia que incluye fraudes o robos. Esto concede a los oficiales una mayor discrecionalidad para impedir la readmisión automática y aplicar procedimientos migratorios que ponen en riesgo la residencia permanente de los afectados.

Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: AFP

Reacciones y consecuencias para los titulares de green card

El principal voto disidente fue presentado por la jueza Ketanji Brown Jackson, respaldada por las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Jackson expresó preocupación por las graves implicancias para millones de residentes permanentes, señalando que la decisión socava las protecciones legales y trae un "enorme cheque en blanco" para que el gobierno los mantenga en un limbo migratorio.

La jueza advirtió que tratar a un residente permanente como solicitante de admisión habilita detenciones inmediatas y el uso de parole temporal, con riesgos como la pérdida de la residencia, procesos de deportación, restricción para trabajar legalmente y prolongada incertidumbre. Además recordó el principio fundamental del sistema judicial de EE.UU.: "Es una máxima fundamental en nuestro país que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad".

Una tarjeta de residencia permanente o "green card". Foto: Freepik

Esta resolución cambia el panorama para quienes viajan y retornan a Estados Unidos con green card, generando un escenario de mayor control y posibles limitaciones legales derivados de sospechas penales.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.