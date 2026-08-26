MEC abre llamado laboral con un sueldo de $43.100 por 20 horas semanales con un contrato de dos años

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió un llamado laboral para conformar un registro de aspirantes a asistente de coordinador/a departamental, en el marco del Programa de Desarrollo Territorial de Espacios MEC. La convocatoria se trata de un concurso público y abierto, de méritos y antecedentes, que busca cubrir puestos en Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.

La remuneración del cargo es de $43.100 mensuales, con una dedicación de 20 horas semanales. La persona seleccionada trabajará en el ámbito departamental, bajo la supervisión de la Coordinación Departamental y la Coordinación Nacional de Espacios MEC.

El contrato de este llamado tendrá una vigencia de dos años, durante los cuales podrá ser utilizado para cubrir necesidades del servicio.

Tareas y funciones del asistente de coordinador/a departamental en Espacios MEC

La persona seleccionada brindará apoyo técnico, operativo y administrativo a la Coordinación Departamental, colaborando en la ejecución de actividades educativas, científicas, culturales y comunitarias impulsadas por Espacios MEC.

Entre las principales tareas previstas en las bases del llamado se destacan:

Colaborar en la articulación con instituciones públicas, gobiernos departamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Realizar seguimiento administrativo de actividades, proyectos y contrataciones.

Gestionar trámites y documentación vinculada a la ejecución de proyectos.

Apoyar la organización logística de eventos y acciones territoriales.

Colaborar en la comunicación y difusión de las actividades desarrolladas en el territorio.

El listado completo de tareas, que incluye además el relevamiento de necesidades de infraestructura y la realización de visitas periódicas a los Espacios MEC, puede consultarse en las bases del llamado.

Requisitos para postularse al llamado laboral de Espacios MEC

Entre los requisitos excluyentes se encuentran:

Bachillerato completo o equivalente.

Experiencia comprobable en gestión de proyectos sociales, culturales, educativos o territoriales.

Conocimiento del territorio y actores locales.

Residencia en el departamento al que se postula.

Como aspectos a valorar, las bases mencionan formación terciaria o universitaria en gestión cultural o áreas afines, experiencia en gestión pública o articulación con organismos del Estado, experiencia en coordinación de equipos y trabajo con colectivos de la sociedad civil.

Cómo postularse al llamado laboral de Espacios MEC

Las personas interesadas en este llamado laboral deben presentar cédula de identidad, formulario de inscripción completo, currículum vitae resumido y actualizado, documentación que acredite méritos y antecedentes, constancia de domicilio y una breve carta que demuestre conocimiento del territorio y sus actores.

El plazo de inscripción se extiende desde el 24 de agosto hasta el lunes 14 de setiembre de 2026, inclusive. El formulario correspondiente debe completarse a través del sitio web del MEC, en el trámite habilitado a tales efectos. Por consultas, se puede escribir a espaciosmec@mec.gub.uy detallando el llamado y el departamento en el asunto.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.