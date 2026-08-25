MVOT convoca a concurso para dos puestos con un sueldo de más de $ 96.000 en Montevideo

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) abrió un llamado a concurso público y abierto de oposición y méritos, en régimen de provisoriato, para cubrir dos cargos de analista de ambiente y recursos naturales dentro de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot).

El puesto ofrece una remuneración nominal total de $ 96.608 a valores de enero de 2026, que se compone de un sueldo base nominal de $ 58.636 y una compensación de $ 37.971. Las tareas serán desarrolladas en Montevideo cumpliendo con 40 horas semanales de labor.

La designación inicial será por 12 meses, transcurridos los cuales, el funcionario podrá quedar designado en forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente. Los seleccionados se desempeñarán en la Unidad Organizativa de la División Observatorio de Ordenamiento Territorial o en la División Planificación Nacional y Regional.

Entre las condiciones del puesto se incluye disponibilidad para viajar al interior del país.

Principales tareas a realizar para los puestos de analistas en el MVOT

Entre sus principales funciones estarán:

Integrar equipos interdisciplinarios para estudiar las dinámicas y transformaciones del territorio.

Elaborar estudios que aporten información para la toma de decisiones.

Formular y calcular indicadores para la planificación territorial en distintas escalas.

Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de instrumentos de ordenamiento territorial.

Trabajar con indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Observatorio de Ordenamiento Territorial.

Elaborar informes técnicos sobre las temáticas requeridas.

Acompañar a los gobiernos departamentales en la formulación, monitoreo y seguimiento de indicadores.

Participar en la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial a nivel nacional y regional.

Requisitos para los puestos de analistas en el MVOT

Requisitos excluyentes:

Contar con título de licenciado/a en economía, desarrollo o estadística, expedido por la Universidad de la República o por una institución reconocida por la autoridad competente.

El Control en Salud vigente no se exige para inscribirse, pero deberá presentarse si la persona resulta seleccionada y llega a la instancia de designación.

Requisitos que se valorarán:

Cursos de actualización vinculados con las tareas del perfil.

Experiencia de uno o más años en actividades relacionadas con las funciones del cargo.

Pasantías de práctica estudiantil o laboral, realizadas en el ámbito público o privado.

Manejo de herramientas informáticas básicas, incluido el paquete Office.

Folleto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) Leonardo Maine/Archivo El Pais

Cómo postularse para los puestos de analistas en el MVOT

La inscripción se realiza a través del portal Uruguay Concursa. Los interesados deben registrarse como usuarios y luego completar el formulario de postulación dentro del período establecido. Las inscripciones para el llamado estarán abiertas desde el miércoles 26 de agosto hasta el miércoles 23 de setiembre de 2026.

Al finalizar el trámite, el sistema emitirá un certificado electrónico de postulación con un número identificatorio. Los datos ingresados tienen carácter de declaración jurada, por lo que los aspirantes deberán verificar que su información personal y sus medios de contacto estén actualizados.

El concurso incluirá una prueba de oposición de hasta 60 puntos, una valoración de méritos y antecedentes de hasta 25 puntos y una entrevista personal de hasta 15 puntos. Para pasar a las siguientes etapas será necesario superar el 60% de la prueba de oposición, y para integrar la lista de prelación se deberá alcanzar un mínimo de 70 puntos totales.

Las convocatorias, fechas, horarios y resultados serán publicados en Uruguay Concursa . La falta de concurrencia a una etapa comunicada será considerada como desistimiento del proceso.

Con información del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.