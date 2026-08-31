Abren llamado laboral para área informática con contrato hasta fin de año por $96.766 mensuales

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrió un llamado laboral para la contratación de un consultor individual como programador Odoo en la ciudad de Montevideo, ofreciendo una remuneración mensual de $ 96.766 más IVA por una carga horaria de 30 horas semanales.

La contratación se realizará bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, mediante empresa unipersonal, extendiéndose desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de renovación tras una evaluación de desempeño.

Tareas y funciones del llamado laboral en el Mides

El objetivo central del puesto consiste en colaborar en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas, apoyando la evolución de herramientas digitales destinadas a la gestión administrativa del organismo. Entre las responsabilidades principales se destacan:

Participar en la evolución de herramientas basadas en la plataforma Odoo , en especial los módulos de compras, gestión de gastos y rendiciones de fondos.

, en especial los módulos de compras, gestión de gastos y rendiciones de fondos. Colaborar en la definición de circuitos de registro, control y aprobación de rendiciones, incluyendo la gestión de anticipos y trazabilidad.

Apoyar la evolución de herramientas vinculadas al expediente electrónico y la integración con otros sistemas institucionales.

y la integración con otros sistemas institucionales. Colaborar en la generación de reportes para el seguimiento de procesos administrativos y el diseño de nuevas soluciones del área.

Requisitos para aplicar al puesto en el Mides

El proceso de selección estará a cargo de un tribunal especializado que evaluará los méritos, antecedentes y realizará entrevistas personales a los aspirantes. Para postularse, los candidatos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Requisitos excluyentes

Ser estudiante o egresado de Facultad de Ingeniería , licenciatura en sistemas, analista de sistemas o carreras afines de universidades autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura .

, licenciatura en sistemas, analista de sistemas o carreras afines de universidades autorizadas por el . Se requiere contar con el primer año aprobado o su equivalente en créditos.

Mínimo de 1 año de experiencia acreditada en tareas de desarrollo, parametrización o análisis funcional de la plataforma Odoo, implementando en Python con base de datos relacionales (preferentemente PostgreSQL).

Peatones caminando frente a la fachada del edificio sede del Ministerio de Desarrollo Social en Avenida 18 de Julio en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Años avanzados aprobados en carreras informáticas, certificación PMP del Project Management Institute , cursos en gestión de proyectos o certificación Scrum.

, cursos en gestión de proyectos o certificación Scrum. Dos o más años de experiencia en la plataforma Odoo, uso del framework Scrum, experiencia en gestión administrativa en organismos públicos, sistemas de expediente electrónico o gestión de compras y gastos.

Por otro lado, el postulante seleccionado no podrá ser funcionario público, salvo excepciones para docentes y personal médico que no superen las 60 horas semanales combinadas. Tampoco podrá mantener vínculos laborales o familiares con integrantes del organismo que hayan participado en la elaboración de los términos de referencia, el proceso de selección o la supervisión de los trabajos.

Cómo postularse al llamado laboral en el Mides

Hay tiempo para postularse hasta el domingo 11 de setiembre. Los postulantes interesados deben registrarse y presentar la documentación requerida a través de este enlace en Uruguay Concursa. En caso de que las inscripciones superen los 100 aspirantes, la organización realizará un ordenamiento aleatorio previo a la revisión de antecedentes.

Aquellos candidatos que alcancen al menos 45 puntos en la etapa de méritos pasarán a la instancia de entrevista. Para integrar la lista final de prelación, que tendrá una vigencia de 18 meses, será necesario superar el 70% del puntaje total del concurso. Las consultas sobre el llamado pueden realizarse exclusivamente por correo electrónico a consultas.programador.odoo@ mides .gub.uy .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.