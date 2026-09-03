Inefop abrió un llamado laboral para seis cargos con un sueldo de $ 95.000: bases, requisitos y cómo concursar
Esta oportunidad de trabajo tiene disponibles seis cupos, que se repartirán entre Montevideo y otros cinco departamentos. El período de postulaciones cierra el 20 de setiembre.
Un nuevo llamado laboral del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) busca llenar seis cargos de consultor para la prestación del Servicio de Articulación Territorial en Empleo y Formación Profesional.
El concurso busca contratar a seis profesionales a término, y se asigna un cupo para cada uno de estos departamentos: Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado, Río Negro y Rocha.
Cada uno de los puestos abiertos tiene un sueldo de $ 95.000 por una dedicación de 40 hora semanales.
Tareas principales para los cargos de consultor
En las bases del llamado se detallan las actividades que deberán desarrollar las personas seleccionadas:
- Fortalecer la articulación y coordinación territorial entre Dinae, Inefop, los gobiernos departamentales y demás actores públicos, privados y sociales, promoviendo una actuación integrada en materia de empleo, formación profesional y desarrollo productivo.
- Participar técnicamente en los comités departamentales y locales de empleo y formación profesional, así como en otros ámbitos de articulación territorial que correspondan, aportando información e insumos técnicos y promoviendo la coordinación y el desarrollo de acciones conjuntas entre Dinae e Inefop.
- Promover y brindar los servicios públicos de empleo en el territorio, articulando los servicios disponibles de orientación educativo-laboral, formación profesional e intermediación laboral, procurando una atención integral, así como la adecuada derivación y seguimiento de las personas usuarias.
- Promover, difundir y brindar asesoramiento básico sobre los servicios, programas e instrumentos de Inefop y de Dinae disponibles en el territorio, facilitando el acceso y la adecuada derivación.
- Desarrollar y mantener vínculos con empresas, organizaciones, trabajadores y sus organizaciones representativas, así como con otros actores del entramado productivo local en coordinación con los equipos de desarrollo territorial de Inefop y Dinae, contribuyendo en la identificación de necesidades de empleo, perfiles laborales, competencias requeridas y oportunidades de formación e inserción laboral.
Para ver el resto de las tareas establecidas en esta oportunidad laboral, hacer clic en este enlace.
Requisitos para ocupar estos cargos
El llamado detalla que se buscan candidatos con el siguiente nivel de formación y experiencia:
- Formación terciaria de al menos cuatro años, completa, con título habilitado por institución educativa reconocida, en Relaciones Laborales, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social, Educación, Administración, Desarrollo Territorial, Políticas Públicas, Economía u otras áreas vinculadas con el propósito del cargo
- Se valora tener formación o experiencia en políticas públicas de empleo, servicios públicos de empleo, orientación educativa laboral e intermediación laboral, desarrollo territorial, relacionamiento institucional, gestión de proyectos, emprendimientos o formación profesional.
También es necesario tener una libreta de conducir vigente y disponibilidad para trasladarse frecuentemente dentro del territorio asignado.
Postulaciones y espacio de consultas
El plazo para postularse a este cargo finaliza el domingo 20 de setiembre, a las 23:59 horas. Las personas interesadas en concursar deberán enviar un correo electrónico a servicios@inefop.org.uy con el asunto "Consultor Servicios de articulación territorial".
Este viernes 11 de setiembre, a las 11:00 horas, se realizará una sesión virtual a través de Microsoft Teams para que los postulantes puedan hacer sus consultas correspondientes. Para participar de ese espacio, se debe enviar un correo electrónico a servicios@inefop.org.uy.
Después de esa sesión, todas las consultas se deben hacer exclusivamente a la dirección de correo electrónico mencionada. Las preguntas serán atendidas hasta dos días hábiles previos al cierre de la convocatoria.
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