Inefop abrió un llamado laboral para seis cargos con un sueldo de $ 95.000: bases, requisitos y cómo concursar

Un nuevo llamado laboral del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) busca llenar seis cargos de consultor para la prestación del Servicio de Articulación Territorial en Empleo y Formación Profesional.

El concurso busca contratar a seis profesionales a término, y se asigna un cupo para cada uno de estos departamentos: Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado, Río Negro y Rocha.

Cada uno de los puestos abiertos tiene un sueldo de $ 95.000 por una dedicación de 40 hora semanales.

Tareas principales para los cargos de consultor

En las bases del llamado se detallan las actividades que deberán desarrollar las personas seleccionadas:

Fortalecer la articulación y coordinación territorial entre Dinae, Inefop, los gobiernos departamentales y demás actores públicos, privados y sociales, promoviendo una actuación integrada en materia de empleo, formación profesional y desarrollo productivo.

Participar técnicamente en los comités departamentales y locales de empleo y formación profesional, así como en otros ámbitos de articulación territorial que correspondan, aportando información e insumos técnicos y promoviendo la coordinación y el desarrollo de acciones conjuntas entre Dinae e Inefop.

Promover y brindar los servicios públicos de empleo en el territorio, articulando los servicios disponibles de orientación educativo-laboral, formación profesional e intermediación laboral, procurando una atención integral, así como la adecuada derivación y seguimiento de las personas usuarias.

Promover, difundir y brindar asesoramiento básico sobre los servicios, programas e instrumentos de Inefop y de Dinae disponibles en el territorio, facilitando el acceso y la adecuada derivación.

Desarrollar y mantener vínculos con empresas, organizaciones, trabajadores y sus organizaciones representativas, así como con otros actores del entramado productivo local en coordinación con los equipos de desarrollo territorial de Inefop y Dinae, contribuyendo en la identificación de necesidades de empleo, perfiles laborales, competencias requeridas y oportunidades de formación e inserción laboral.

Para ver el resto de las tareas establecidas en esta oportunidad laboral, hacer clic en este enlace.

Cartel de Inefop. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Requisitos para ocupar estos cargos

El llamado detalla que se buscan candidatos con el siguiente nivel de formación y experiencia:



Formación terciaria de al menos cuatro años, completa, con título habilitado por institución educativa reconocida, en Relaciones Laborales, Ciencias Sociales, Psicología, Trabajo Social, Educación, Administración, Desarrollo Territorial, Políticas Públicas, Economía u otras áreas vinculadas con el propósito del cargo

Se valora tener formación o experiencia en políticas públicas de empleo, servicios públicos de empleo, orientación educativa laboral e intermediación laboral, desarrollo territorial, relacionamiento institucional, gestión de proyectos, emprendimientos o formación profesional.

También es necesario tener una libreta de conducir vigente y disponibilidad para trasladarse frecuentemente dentro del territorio asignado.

Postulaciones y espacio de consultas

El plazo para postularse a este cargo finaliza el domingo 20 de setiembre, a las 23:59 horas. Las personas interesadas en concursar deberán enviar un correo electrónico a servicios@inefop.org.uy con el asunto "Consultor Servicios de articulación territorial".

Este viernes 11 de setiembre, a las 11:00 horas, se realizará una sesión virtual a través de Microsoft Teams para que los postulantes puedan hacer sus consultas correspondientes. Para participar de ese espacio, se debe enviar un correo electrónico a servicios@inefop.org.uy.

Después de esa sesión, todas las consultas se deben hacer exclusivamente a la dirección de correo electrónico mencionada. Las preguntas serán atendidas hasta dos días hábiles previos al cierre de la convocatoria.