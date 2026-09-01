MTOP abrió llamado para 41 puestos con un salario mensual de $54.128: exige primaria completa

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) abrió un llamado laboral para cubrir 41 puestos de operario/a de obras de mantenimiento, bajo la ocupación de referencia de operario/a de construcción de obras viales. El llamado ofrece una remuneración nominal de $54.128 a valores de enero de 2026, por 48 horas semanales efectivas de labor.

El vínculo es en régimen de provisoriato, con una designación inicial de 12 meses, tras la cual el funcionario podrá quedar designado de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente, según establece la Ley N°19.996.

Los puestos se distribuyen entre la Dirección Nacional de Vialidad, poseedor de 22 plazas, la Dirección Nacional de Hidrografía, poseedor de 9 plazas y la Dirección Nacional de Arquitectura, quedándose con las 10 plazas restantes.

Además, esas 41 vacantes serán distribuidas en 16 departamentos: Montevideo concentra seis puestos; Tacuarembó, cuatro; Paysandú, tres; Colonia, siete; Canelones, cuatro; Rocha, tres; Florida, dos; y Artigas, Cerro Largo, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Río Negro, Salto, San José y Treinta y Tres cuentan con una vacante cada uno.

Tareas y funciones del operario de obras de mantenimiento en el MTOP

El propósito del cargo es contribuir al desarrollo de obras y trabajos de mantenimiento, asistiendo al equipo para garantizar el correcto funcionamiento y conservación de la infraestructura vial.

Entre las principales actividades previstas en las bases del llamado laboral se destacan:

Colaborar en la preparación y distribución de materiales como grava, premezclado o asfalto.

Desplazar, excavar, rellenar, encofrar y nivelar terrenos, zanjas y superficies.

Colocar y retirar señalización vial provisoria y desempeñar funciones de banderillero cuando sea requerido.

Realizar actividades de albañilería, pintura y terminaciones de obra.

Cargar, descargar y trasladar materiales, además de mantener ordenado y limpio el sector de trabajo.

Las bases completas del llamado detallan la totalidad de las tareas y pueden consultarse en el portal de Uruguay Concursa.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, MTOP. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Requisitos para postularse al llamado laboral del MTOP

Entre los requisitos excluyentes se exige tener primaria completa y no superar el límite de edad de 45 años a la fecha de cierre de la postulación. También es obligatorio presentar un certificado original de aptitud física para la tarea, firmado por médico tratante, cuyo formulario está publicado en el portal de Uruguay Concursa.

Quienes se inscriban al amparo del cupo para personas afrodescendientes (artículo 4 de la Ley N°19.122) deberán completar y firmar el formulario de declaración jurada correspondiente.

Como requisitos a valorar, se tendrá en cuenta contar con ciclo básico de Educación Secundaria o de UTU, cursos afines a las tareas del cargo, y experiencia igual o superior a un año en tareas similares en el ámbito público o privado, debidamente documentada.

El puesto implica trabajo físico en exteriores con exposición a condiciones climáticas variables.

Además, la persona seleccionada deberá constituir residencia en la localidad de designación o residir a una distancia de hasta 50 kilómetros del lugar de desempeño.

Cómo postularse al llamado laboral de operario en el MTOP

Las inscripciones para este llamado laboral se realizan a través del portal www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de postulación se extiende del 31 de agosto al lunes 14 de setiembre de 2026.

El proceso de selección incluye instalación del tribunal, ordenamiento aleatorio, evaluación de méritos y antecedentes, evaluación psicolaboral, entrevista con el tribunal y fallo final. Para más información, se recomienda consultar bases completas del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.