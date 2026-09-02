Abren llamado para integrar puestos en los Techitos Verdes: requisitos, cómo postularse y fecha límite

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que ya abrió el período de postulaciones para el sorteo que determinará quiénes podrán integrar los puestos en los Techitos Verdes, el paseo comercial ubicado sobre la calle Daniel Fernández Crespo y la Av. 18 de Julio.

La convocatoria tuvo su apertura este martes 1 de setiembre y los aspirantes se podrán inscribir hasta las 23:59 horas del martes 15 de setiembre. Una vez finalizado el período de postulaciones, se realizará el sorteo a través de sistemas informáticos que utiliza la comuna, bajo supervisión de un escribano público.

Desde el gobierno departamental confirmaron que los Techitos Verdes cuentan con 96 locales y que hay un total de 32 puestos disponibles.

Cómo postularse para un puesto en los Techitos Verdes

Las personas interesadas podrán ingresar su postulación ingresando a este formulario web en la página de la IMM. Primero se deberá llenar una cláusula de consentimiento informado, aceptando los términos detallados.

Al continuar, se deberá llenar un formulario que solicita varios datos personales del postulante. Entre ellos, se solicita una especificación sobre la cantidad de rubros comerciales que el interesado busca cubrir con su puesto. Se deberá seleccionar un máximo de tres rubros.

Al aceptar los términos y condiciones del llamado y hacer clic en enviar, quedará confirmada la postulación. Al momento de la adjudicación, cada postulante podrá obtener únicamente un puesto y vender un solo rubro de aquellos para los que se haya inscripto, de acuerdo con el resultado del sorteo correspondiente.

Locales en los Techitos Verdes.

Requisitos para realizar una postulación

Los requisitos de elegibilidad para participar de este sorteo son los siguientes:



Ser persona física, mayor de 18 años al momento de la inscripción, con documento de identidad vigente.

Ser residente en Montevideo o área metropolitana.

No ser propietario, arrendatario o poseedor a cualquier título de un local comercial o fabril.

Completar formulario online y declaración jurada.

También se solicita que los participantes cumplan con los siguientes requisitos formales y registrales:



Estar inscripto en los organismos correspondientes (DGI y BPS).

Certificado de antecedentes judiciales.

Carné de salud vigente.

Documento de identidad vigente.

Paseo comercial de los Techitos Verdes.

Rubros convocados por el llamado de la IMM