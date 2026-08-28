Buscan voluntarios para vivir gratis en Hawai por 20 horas de trabajo semanales: alojamiento y otros beneficios

Un programa de voluntarios en Hawai ofrece una experiencia única para las personas interesadas en trabajar por un tiempo extendido cuidando animales a cambio de alojamiento gratis y otros beneficios.

La iniciativa impulsada por el Santuario de Cerdos Selah requiere que los pasantes trabajen un total de 20 horas semanales bajo un régimen de horarios flexibles a cambio de un techo en uno de los puntos turísticos más populares de Estados Unidos.

El santuario está ubicado en la Isla Grande de Hawai y promete ser un voluntariado único para los amantes de los animales e interesados en la sostenibilidad y la naturaleza.

Programa en Hawai para cuidar cerdos de un santuario

Los organizadores requieren que el personal ayude con la alimentación de los animales, además de proveerles agua y cumplir con las rutinas de cuidado diarias. Los voluntarios también estarán a cargo de limpiar los recintos de los cerdos, ayudar con los cercos, la jardinería y la elaboración del compost.

Otra tarea que destaca el santuario es la de colaborar con los procedimientos básicos de preparación ante desastres, como también brindar apoyo a la comunidad mediante actividades de difusión, visitas guiadas y otras tareas que remarquen los valores del santuario.

Santuario de cuidado de cerdos en Hawai busca voluntarios. Foto: Selah's Pig Sanctuary.

Se prefiere que los voluntarios permanezcan en el santuario entre tres y seis meses.

Beneficios del programa

Además de contar con la estadía gratis en Hawai (valorada en unos US$ 1.000 mensuales), los pasantes adquirirán experiencia práctica en cuidado animal, gestión de organizaciones sin fines de lucro y sistemas sostenibles, además de capacitación en manejo de santuarios y protocolos de rescate. También tendrán la oportunidad de conocer la cultura y ecología de Hawai, participar en proyectos y talleres, y generar contactos profesionales en un entorno inclusivo, ideal para quienes buscan aprendizaje, aventura y una vida con propósito.

El voluntariado también incluye servicios públicos Wi-Fi y comodidades básicas gratis.

Requisitos para ser voluntario

La entidad sin fines de lucro que lleva adelante el programa busca personas apasionadas por el bienestar animal y la vida sostenible, que tengan experiencia en cuidado de animales, sobre todo si lo hicieron en granjas, veterinarios o santuarios. El candidato ideal se debe sentir cómodo realizando tareas al aire libre y tener una ética de trabajo sólida, además de demostrar iniciativa y ganas de aprender.

Programa de cuidado de cerdos en Hawai. Foto: Selah's Pig Sanctuary.

Al ser un voluntariado ubicado en Estados Unidos, los extranjeros deberán contar con la documentación adecuada de ingreso al país, sea a través de una visa o contar con pasaporte de uno de los países que tienen acceso al territorio estadounidense.

Para postularse, los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico info@selahspigsanctuary.com. Para más información, ingrese al sitio www.selahspigsanctuary.com.