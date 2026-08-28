Buscan voluntarios para vivir gratis en Hawai por 20 horas de trabajo semanales: alojamiento y otros beneficios
El programa de voluntariado prefiere a candidatos dispuestos a permanecer en la isla por un período de tres a seis meses. Los pasantes trabajarán cuidando cerdos bajo un horario flexible.
Un programa de voluntarios en Hawai ofrece una experiencia única para las personas interesadas en trabajar por un tiempo extendido cuidando animales a cambio de alojamiento gratis y otros beneficios.
La iniciativa impulsada por el Santuario de Cerdos Selah requiere que los pasantes trabajen un total de 20 horas semanales bajo un régimen de horarios flexibles a cambio de un techo en uno de los puntos turísticos más populares de Estados Unidos.
El santuario está ubicado en la Isla Grande de Hawai y promete ser un voluntariado único para los amantes de los animales e interesados en la sostenibilidad y la naturaleza.
Programa en Hawai para cuidar cerdos de un santuario
Los organizadores requieren que el personal ayude con la alimentación de los animales, además de proveerles agua y cumplir con las rutinas de cuidado diarias. Los voluntarios también estarán a cargo de limpiar los recintos de los cerdos, ayudar con los cercos, la jardinería y la elaboración del compost.
Otra tarea que destaca el santuario es la de colaborar con los procedimientos básicos de preparación ante desastres, como también brindar apoyo a la comunidad mediante actividades de difusión, visitas guiadas y otras tareas que remarquen los valores del santuario.
Se prefiere que los voluntarios permanezcan en el santuario entre tres y seis meses.
Beneficios del programa
Además de contar con la estadía gratis en Hawai (valorada en unos US$ 1.000 mensuales), los pasantes adquirirán experiencia práctica en cuidado animal, gestión de organizaciones sin fines de lucro y sistemas sostenibles, además de capacitación en manejo de santuarios y protocolos de rescate. También tendrán la oportunidad de conocer la cultura y ecología de Hawai, participar en proyectos y talleres, y generar contactos profesionales en un entorno inclusivo, ideal para quienes buscan aprendizaje, aventura y una vida con propósito.
El voluntariado también incluye servicios públicos Wi-Fi y comodidades básicas gratis.
Requisitos para ser voluntario
La entidad sin fines de lucro que lleva adelante el programa busca personas apasionadas por el bienestar animal y la vida sostenible, que tengan experiencia en cuidado de animales, sobre todo si lo hicieron en granjas, veterinarios o santuarios. El candidato ideal se debe sentir cómodo realizando tareas al aire libre y tener una ética de trabajo sólida, además de demostrar iniciativa y ganas de aprender.
Al ser un voluntariado ubicado en Estados Unidos, los extranjeros deberán contar con la documentación adecuada de ingreso al país, sea a través de una visa o contar con pasaporte de uno de los países que tienen acceso al territorio estadounidense.
Para postularse, los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico info@selahspigsanctuary.com. Para más información, ingrese al sitio www.selahspigsanctuary.com.
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