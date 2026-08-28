Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo Estados Unidos

Buscan voluntarios para vivir gratis en Hawai por 20 horas de trabajo semanales: alojamiento y otros beneficios

El programa de voluntariado prefiere a candidatos dispuestos a permanecer en la isla por un período de tres a seis meses. Los pasantes trabajarán cuidando cerdos bajo un horario flexible.

El País
El País
28/08/2026, 15:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Paisaje en Hawai.
Paisaje en Hawai.
Foto: Canva.

Un programa de voluntarios en Hawai ofrece una experiencia única para las personas interesadas en trabajar por un tiempo extendido cuidando animales a cambio de alojamiento gratis y otros beneficios.

La iniciativa impulsada por el Santuario de Cerdos Selah requiere que los pasantes trabajen un total de 20 horas semanales bajo un régimen de horarios flexibles a cambio de un techo en uno de los puntos turísticos más populares de Estados Unidos.

Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Grecia y trabajar cuidando gatos: cómo aplicar

El santuario está ubicado en la Isla Grande de Hawai y promete ser un voluntariado único para los amantes de los animales e interesados en la sostenibilidad y la naturaleza.

Programa en Hawai para cuidar cerdos de un santuario

Los organizadores requieren que el personal ayude con la alimentación de los animales, además de proveerles agua y cumplir con las rutinas de cuidado diarias. Los voluntarios también estarán a cargo de limpiar los recintos de los cerdos, ayudar con los cercos, la jardinería y la elaboración del compost.

Otra tarea que destaca el santuario es la de colaborar con los procedimientos básicos de preparación ante desastres, como también brindar apoyo a la comunidad mediante actividades de difusión, visitas guiadas y otras tareas que remarquen los valores del santuario.

Santuario de cuidado de cerdos en Hawai busca voluntarios.
Santuario de cuidado de cerdos en Hawai busca voluntarios.
Foto: Selah's Pig Sanctuary.

Se prefiere que los voluntarios permanezcan en el santuario entre tres y seis meses.

Beneficios del programa

Además de contar con la estadía gratis en Hawai (valorada en unos US$ 1.000 mensuales), los pasantes adquirirán experiencia práctica en cuidado animal, gestión de organizaciones sin fines de lucro y sistemas sostenibles, además de capacitación en manejo de santuarios y protocolos de rescate. También tendrán la oportunidad de conocer la cultura y ecología de Hawai, participar en proyectos y talleres, y generar contactos profesionales en un entorno inclusivo, ideal para quienes buscan aprendizaje, aventura y una vida con propósito.

El voluntariado también incluye servicios públicos Wi-Fi y comodidades básicas gratis.

Requisitos para ser voluntario

La entidad sin fines de lucro que lleva adelante el programa busca personas apasionadas por el bienestar animal y la vida sostenible, que tengan experiencia en cuidado de animales, sobre todo si lo hicieron en granjas, veterinarios o santuarios. El candidato ideal se debe sentir cómodo realizando tareas al aire libre y tener una ética de trabajo sólida, además de demostrar iniciativa y ganas de aprender.

Programa de cuidado de cerdos en Hawai.
Programa de cuidado de cerdos en Hawai.
Foto: Selah's Pig Sanctuary.

Al ser un voluntariado ubicado en Estados Unidos, los extranjeros deberán contar con la documentación adecuada de ingreso al país, sea a través de una visa o contar con pasaporte de uno de los países que tienen acceso al territorio estadounidense.

Para postularse, los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico info@selahspigsanctuary.com. Para más información, ingrese al sitio www.selahspigsanctuary.com.

Científicos buscaban un barco perdido en la Antártida, pero lo que vieron debajo de un iceberg los dejó impactados

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Hawai

Te puede interesar