Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Grecia y trabajar cuidando gatos: cómo aplicar

Las personas interesadas en vivir en un país paradisíaco en el mundo como lo es Grecia pueden acceder a hacerlo de manera gratuita. Un programa acepta voluntarios para mudarse a una isla griega por al menos un mes para cuidar gatos. El destino en cuestión es la hermosa ciudad de Siros, una isla ubicada en el archipiélago de las Cicladas, en el mar Egeo.

A través del programa Syros Cats, todos los interesados podrán postularse para vivir y trabajar en uno de los puntos más bellos de Europa. La propuesta ofrece alojamiento, desayuno y servicios básicos a cambio de aproximadamente cinco horas de trabajo al día, cinco días a la semana. Las personas también recibirán su propio dormitorio, aunque compartirán cocina, baño y áreas comunes con los otros voluntarios.

El período de solicitudes para participar del programa en 2027 abren a partir de setiembre de 2026.

Requisitos para trabajar en la isla griega

Aunque los organizadores del programa prefieren personas con formación o experiencia como asistente veterinario o con gatos ferales, se acepta todo tipo de postulante, siempre y cuando sea amante de los gatos y esté dispuesto a colaborar con responsabilidad.

Syros Cats busca personas con algo de experiencia laboral. Además, detalla que acepta personas con pasaporte fuera de la Unión Europea (UE), pero se aplican las normas Schengen: solo se permiten estancias de 90 días dentro de cada período de seis meses en toda la zona Schengen.

Por otro lado, los aspirantes que no cuenten con cobertura sanitaria de la UE deberán contratar un seguro de viaje.

También se pueden anotar a este voluntariado en Grecia los nómadas digitales, pero deberán trabajar en línea con flexibilidad, ya que los turnos de este trabajo son fijos.

"Damos especial preferencia a quienes puedan quedarse por períodos más largos, pero lamentablemente no podemos alojar niños ni mascotas", aclara el llamado para voluntarios.

Paisaje de la isla griega de Siros. Foto: Captura de Discover Greece.

Descripción de las tareas del voluntariado en Grecia

Entre las actividades que deberán realizar los postulantes elegidos se encuentran las siguientes:



Estar listo para comenzar a las 8:00 cada mañana. Se trabaja hasta las 13:00.

Dar desayuno a gatos con necesidades especiales o en jaulas.

Alimentar a los gatos del exterior .

. Alimentar a los gatos de la calle y la playa .

. Soltar a otros gatos, administrando tratamiento previo si es necesario (pastillas, limpieza, gotas oftálmicas).

Recoger todos los recipientes de comida de jaulas, cobertizo, corrales y cajas, así como del interior de la casa. Reunirlos en un recipiente para lavarlos.

Colocar la comida sobrante en platos para los gatos del exterior.

Limpiar y vaciar las bandejas de arena, reponer si es necesario. No mezclar bandejas: cada gato tiene la suya. Sacudir la ropa de cama y cambiarla si es necesario. Lavar las bandejas si corresponde. Barrer alrededor de las bandejas dentro de la casa.

Enjuagar con manguera la ropa de cama muy sucia y colocarla en el contenedor de lavado.

Barrer jaulas, cobertizo, corrales y cajas. Fregar a diario.

Limpiar y rellenar los recipientes de agua. Volver a colocarlos en jaulas y otros espacios.

Informar cualquier anomalía: gatos enfermos, que no comen, con problemas urinarios, diarrea, etc.

Atar bolsas de arena usada y colocarlas en la carretilla para su posterior eliminación.

Lavar y enjuagar utensilios, dejarlos secar al aire.

Recoger objetos que se hayan volado: recipientes, ropa de cama, basura.

Barrer terraza, jardín, muros y alrededores del cobertizo y corrales. Mantener el área limpia y ordenada.

Asegurarse de que los contenedores de comida tengan suficiente alimento seco para la siguiente alimentación, incluyendo los de la cocina.

Colocar la ropa en la lavadora y tenderla para secar.

Recogerla una vez seca y guardarla en los contenedores de ropa de cama para gatos.

Ayudar y limpiar después del desayuno.

Barrer y fregar el piso de la cocina.

Persona cuidando un gato. Foto: Freepik.

También se espera que los voluntarios les den cariño a los gatos enfermos, ayuden con visitas el veterinario y reciban a visitantes del lugar.

Cómo inscribirse al programa de voluntarios en Grecia

Los postulantes deberán completar el formulario de consulta una vez que esté disponible a partir de setiembre de este año, según indica el sitio web de la organización. También deberán indicar cuándo les gustaría que fuera su estadía, adjuntar un currículum vitae con su experiencia laboral y cualquier experiencia relevante en el cuidado de gatos.

Los voluntarios deben costear su traslado hasta la isla griega y también comprar su propia comida durante toda su estadía.