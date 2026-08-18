Buscan voluntarios para vivir gratis en Estados Unidos: alojamiento gratis y 20 horas semanales de trabajo

Un anfitrión de Keaau, en la Gran Isla de Hawai, Estados Unidos, busca voluntarios dispuestos a mudarse temporalmente a la isla para ayudar con el cuidado de un jardín a cambio de alojamiento gratuito. La propuesta fue publicada en la plataforma World Packers, un sitio especializado en conectar viajeros con anfitriones que ofrecen hospedaje a cambio de trabajo. Según la publicación, el anfitrión ya aprobó voluntarios recientemente pero continúa recibiendo solicitudes porque "necesita ayuda ahora mismo".

La oferta plantea un intercambio simple: 20 horas de trabajo por semana a cambio de techo, comida básica y otros beneficios. Los interesados deben contar con visado o ciudadanía estadounidense, tener entre 18 y 70 años y manejar un nivel de inglés intermedio. La convocatoria admite tanto voluntarios individuales como parejas o dúos de amigos.

En qué consiste el trabajo para voluntarios en Hawai

La descripción de la experiencia invita a "ayudar a cuidar el jardín" en un entorno que el anfitrión describe como "rodeado de naturaleza tropical exuberante" y a "un corto trayecto en coche de hermosas playas y volcanes". Las tareas concretas incluyen quitar malas hierbas, plantar flores, trasplantar árboles frutales, preparar el suelo, regar las plantas y colocar mantillo alrededor de los árboles.

A esto se suman tareas domésticas de menor escala: colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes de la vivienda. Según el detalle publicado, la dinámica de trabajo consiste en dos horas de actividad por día, con la posibilidad de cumplir esas tareas en apenas dos jornadas semanales, dependiendo de cómo se organice el cronograma con el anfitrión.

Fotos del jardín a cuidar en el voluntariado que pide personas para trabajar por alojamiento en Keaau, Hawai. Foto: WorldPackers.

Qué requisitos piden para el voluntariado

A cambio de las 20 horas semanales de colaboración, el voluntario recibe una habitación privada —"una cama en un cuarto solo para ti", según la publicación— y desayuno gratuito todos los días de la estadía. También se incluye el uso libre de la lavandería, de bicicletas para trasladarse, de una cocina totalmente equipada y de internet de alta velocidad, lo que habilita además la posibilidad de trabajar de forma remota durante la estadía.

El programa contempla dos días libres por semana para los voluntarios. Entre las reglas de convivencia, se especifica que no está permitido fumar dentro de la casa. La publicación aclara que no ofrece un programa de actividades estructurado más allá de las tareas mencionadas.

Voluntariado con alojamiento gratis en Keaau, Hawai. Foto: WorldPackers.

Entre los gastos que corren por cuenta del voluntario se cuentan los vuelos hacia Hawai, el seguro de viaje, el transporte interno en la isla y la gestión de la visa, en caso de que corresponda. Quienes estén interesados en postularse deben registrarse en el sitio web de World Packers y aplicar a la posición publicada bajo el número de referencia correspondiente a esta oferta.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.