Una placa tectónica masiva es responsable de la actividad sísmica en cuatro países de Sudamérica

Una enorme placa tectónica se extiende por debajo del océano Pacífico y tiene una influencia sobre la costa occidental en el norte de Sudamérica. Debido a su ubicación, la estructura contribuye a la alta actividad sísmica de países como Perú, Colombia, Ecuador y Chile.

Se trata de la placa de Nazca, una importante placa tectónica compuesta de corteza oceánica situada bajo el océano Pacífico, adyacente a la costa occidental de Sudamérica, según la Enciclopedia Britannica. Tiene una superficie de aproximadamente 15.600.000 km² y, a lo largo de millones de años, ha contribuido a la formación de la cordillera de los Andes. En ese largo proceso, se han iniciado algunos de los terremotos más grandes que hayan sido registrados.

El origen de la actividad sísmica en cuatro países sudamericanos

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) identifica a esta formación geológica como la causa principal de los terremotos en la región. El organismo señala que “la actividad sísmica en Perú tiene su origen en el proceso de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana”.

El Instituto de Investigación Geológico y Energético de Ecuador indica que la placa se desplaza aproximadamente 9 centímetros por año con respecto a la placa sudamericana. El riesgo aparece cuando algunas zonas de la falla tectónica se bloquean, aunque las placas continúan desplazándose. Ese proceso va acumulando una tensión que finalmente se libera repentinamente mediante grandes terremotos.

A la placa de Nazca se le atribuye una cuota de responsabilidad por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del 10 de agosto, de acuerdo al El Tiempo (GDA). El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señala que la mayor parte de la actividad sísmica del país se concentra en la zona del Pacífico debido precisamente a la subducción de la placa de Nazca debajo de la Sudamericana.

Ubicación de la placa de Nazca. Foto: Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Los movimientos registrados en esta región no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una dinámica tectónica constante que tiene lugar de manera continua bajo el territorio y el océano. Colombia, por ejemplo, es un país sísmicamente activo que registra unos 2.500 temblores al mes, aunque la mayoría son imperceptibles.

El desafío de prever nuevos sismos

Si bien se han producido grandes avances tecnológicos en las últimas décadas, para los científicos es imposible predecir cuándo ocurrirá un sismo en el futuro.

Según explicó a BBC Mundo Antonio Morales Esteban, catedrático de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Sevilla y especialista en ingeniería sísmica, aunque los científicos pueden estudiar las fallas y estimar su magnitud máxima y la frecuencia con la que producen terremotos, es mucho más difícil determinar cuándo ocurrirá el próximo.

Tareas de remoción de escombros en Pereira, Colombia, tras el terremoto de magnitud 7,4. Foto: LUIS ACOSTA/AFP

Esto se debe a que las fallas acumulan tensión durante años debido al movimiento de las placas, pero el momento exacto en que esa energía supera el umbral de resistencia y provoca un deslizamiento súbito es impredecible. Morales Esteban comparó el fenómeno con apretar y deslizar dos puños: existe fricción y tensión acumulada, pero no es posible saber cuándo se producirá el movimiento repentino.