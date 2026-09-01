Desde este 1º de setiembre algunos estudiantes en Montevideo podrán recargar sus boletos gratuitos en el ómnibus

A partir de este martes 1º de setiembre de 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) iniciará una prueba piloto dentro del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) que permitirá a los estudiantes en Montevideo recargar sus boletos gratuitos de manera automática al subir al ómnibus.

"Entendemos que con este piloto vamos a poder detectar si hay algún problema para corregirlo y que ya en octubre 73.000 estudiantes puedan recargar a bordo", expresó el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, al programa matutino 5 Sentidos (Canal 5).

Estudiantes que podrán recargar sus boletos gratuitos en el ómnibus desde este 1º de setiembre

Antes de habilitar el sistema a todo el público estudiantil, la prueba piloto abarcará a los estudiantes que tengan un dígito verificador de la cédula de identidad que termine en cero. Esas son las únicas personas que estarán comprendidas en esta primera instancia, aclaró el jerarca de la IMM.

El resto de los estudiantes con derecho a boletos gratuitos podrán recargar su tarjeta STM con boletos gratuitos al subir al ómnibus a partir del mes de octubre.

Tarjeta STM. Foto: Leonardo Mainé

Cómo funcionará el nuevo sistema de STM para estudiantes

El nuevo sistema eliminará la necesidad de que los estudiantes pasen por un local de recargas para renovar sus boletos.

En su lugar, de acuerdo con Benítez, la nueva modalidad permitirá que, con su primer viaje de cada mes, los estudiantes marcarán su tarjeta al subir al ómnibus y les quedarán precargados los 50 boletos gratuitos del mes. El funcionario aclaró que habrá un mensaje en la máquina expendedora de boletos que anunciará la recarga automática.

"La boletera STM de estudiantes permite acumular, entonces, si (un estudiante) no se gastó todos los boletos, arriba de los que tiene acumulados en la boletera, se le va a acumular 50 más", indicó Benítez, que además explicó que el tope máximo de boletos acumulados que se permiten es de 100.

Ómnibus en un día de lluvia. Foto: Darwin Borrelli/El País.

El director de Movilidad de la IMM además expresó que los boletos no se borrarán con el tiempo: "Si subís el 10 o subís el 15, los boletos están ahí".