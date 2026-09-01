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Abren preinscripciones para cursos gratuitos en Montevideo: paso a paso para anotarse y detalles de los cursos

La iniciativa conjunta entre la IMM, Cedel Casavalle y UTU ofrece cursos sin costo sobre habilidades básicas para el mercado laboral. Ya tiene sus preinscripciones abiertas hasta el jueves 3 de setiembre.

El País
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01/09/2026, 10:41
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Cedel Casavalle
Cedel Casavalle
Foto: Cedel Casavalle

El Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) ubicado en Casavalle, en base a un convenio realizado con la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), ofrece nuevos cursos gratuitos orientados a desarrollar habilidades para la inserción en el mercado laboral. Por su parte, la Intendencia de Montevideo (IMM) provee las condiciones materiales y edilicias para la ejecución de los cursos.

Las capacitaciones gratuitas brindadas para el segundo semestre de este año consisten en soldadura, panadería y manicuría. De acuerdo al comunicado de la comuna, las preinscripciones ya están abiertas hasta el jueves 3 de setiembre de 2026 inclusive.

Cómo anotarse a los cursos sin costo de la Intendencia de Montevideo e Inefop: programas y requisitos

Días y horarios de los cursos gratuitos en Cedel Casavalle

Dentro de las tres capacitaciones realizadas mediante el convenio de Cedel Casavalle y UTU, el curso de soldadura se realizará los días martes y viernes de 08:00 a 12:00 horas, iniciando sus clases en la jornada del martes 8 de setiembre y finalizando en el mes de diciembre.

En el caso de la capacitación en panadería, las clases se dictarán los días lunes y miércoles de 13:00 a 17:30, comenzando el lunes 7 de setiembre y terminando los cursos en una fecha a determinar en el mes de diciembre.

Por último, las clases del curso gratuito de manicuría se darán los lunes y viernes, de 12:15 hasta las 17:30 horas, a partir del lunes 7 de setiembre finalizando durante el mes de diciembre.

Las capacitaciones serán brindadas por profesionales de la UTU y tendrán como resultado una certificación por parte de la institución pública de educación a los postulantes que aprueben los cursos en cuestión.

Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) de Casavalle
Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) de Casavalle
Foto: Municipio D / Intendencia de Montevideo.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos en Cedel Casavalle

Según informa el organismo capitalino, actualmente se realizará una preinscripción que no garantiza el registro definitivo. Una vez finalizada la primera etapa, habrá una comunicación con cada postulante para informar si se encuentra oficialmente inscripto o permanece en lista de espera

Para participar en la instancia de preinscripción, se debe concurrir de manera presencial a Cedel Casavalle, ubicado en la calle Enrique Amorin 4741 esquina Julio Suárez de 10:00 a 14:00 horas, hasta el jueves 3 de setiembre.

Por consultas relacionadas con el tema se pueden utilizar las vías de contacto del Cedel de manera telefónica mediante el 1950 9578 o el 098227483; o mediante correo electrónico en cedelcasavalle@imm.gub.uy.

Requisitos para los cursos gratuitos en Cedel Casavalle

Los requisitos excluyentes propuestos por la intendencia capitalina para la realización de los cursos son:

  • Cédula de identidad 
  • Pase de la última institución educativa en la que cursó
  • Carné de salud vigente (o constancia de tener fecha para el mismo)

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