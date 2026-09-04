Ministerio de Defensa abrió llamado laboral con sueldo de $ 82.627: inscripciones hasta el 15 de setiembre

El Ministerio de Defensa Nacional abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de medio oficial pintor, que se desempeñará en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas (Dnsffaa), en el Departamento de Montevideo.

Se trata de un concurso público y abierto de méritos y antecedentes, bajo la modalidad de contrato de función pública, al amparo del Art. 7 de la Ley N° 19.996. El puesto ofrece una remuneración nominal de $ 82.627 a valor 2026, por una carga horaria de 40 horas semanales.

El contrato tendrá una duración de 12 meses, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de cuatro años, según lo establecido en la normativa vigente.

Tareas del medio oficial pintor en la Dirección Nacional de Sanidad

Según las bases del llamado, el objetivo del puesto es realizar el conjunto de actividades de pintura que se le asignen, bajo la supervisión de un encargado. No supervisará a otros trabajadores. Entre las principales tareas previstas se encuentran:

Dar imprimación, primera y segunda mano de pintura ya preparada por el oficial.

Preparar superficies (rasqueteando, lijando, cepillando) en marcos, puertas, ventanas y techos.

Aplicar masilla para cubrir pequeños orificios en puertas, placares y ventanas de madera.

Diluir o preparar tipos de pintura de fácil preparación, bajo instrucciones del oficial.

Manejar máquinas y herramientas eléctricas aplicando normas de seguridad.

Interpretar planos y manejar especificaciones técnicas del oficio.

Las bases completas del llamado detallan otras tareas adicionales, como el mantenimiento de máquinas eléctricas y el ensamblaje de piezas de madera.

Ministerio de Defensa Nacional. Foto: Leonardo Mainé

Requisitos para postularse al llamado de medio oficial pintor

Los postulantes deberán cumplir con requisitos generales obligatorios y con requisitos específicos del cargo, clasificados como excluyentes y a valorar.

Requisitos generales obligatorios:

Tener 18 años de edad o más al cierre del período de inscripción.

Poseer documento de identidad vigente.

Poseer carné de salud básico, único y obligatorio vigente.

No haber sido destituido previamente de otro vínculo con el Estado.

Requisitos excluyentes específicos:

Educación Primaria completa debidamente documentada.

Acreditar experiencia mínima de 3 años en directa relación al cargo a cubrir.

Aspectos a valorar (no excluyentes):



Títulos y cursos en directa relación con el cargo.

Acreditar experiencia mayor a 3 años en relación directa al cargo.

Entre las competencias conductuales y funcionales requeridas se destacan subordinación, adaptabilidad, dinamismo, energía, y esfuerzo físico.

Cómo postularse al llamado de medio oficial pintor en el Ministerio de Defensa

Las postulaciones deben realizarse a través de la página web del Ministerio de Defensa Nacional: https://app-llamados.mdn.gub.uy/ssllamados/servlet/vista_llamado1?1679 durante el período de inscripción que se extenderá del 1° al 15 de setiembre de 2026.

Los postulantes preseleccionados deberán presentar, en original y copia, la documentación excluyente en la Escuela de Sanidad de la Dnsffaa, ubicada en 8 de Octubre 3050, en día y horario que será comunicado oportunamente a través de la página web del ministerio.

El proceso de selección incluye control de requisitos excluyentes, verificación de documentación, valoración de méritos y antecedentes (hasta 25 puntos), prueba de oposición (hasta 50 puntos) y entrevista personal (hasta 25 puntos). No aplica evaluación psicolaboral. Los postulantes que obtengan como mínimo el 70% del puntaje total conformarán una lista de prelación vigente por 18 meses. Para más información, se recomienda consultar las bases completas del llamado en el sitio del Ministerio de Defensa Nacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.