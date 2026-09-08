BHU abrió llamado laboral para administrativos por $ 60.070: exige bachillerato completo

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) resolvió la realización de un concurso público y abierto para proveer futuras vacantes en el puesto de administrativo 3, con funciones en la Casa Central y en seis sucursales del interior.

La propuesta exige el secundario terminado y contempla una remuneración mensual de $ 60.070 nominales. Los puestos a cubrir abarcan la sede central en Montevideo y las agencias de Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado, Melo, Rivera y Salto.

Tras la evaluación de conocimientos, pasarán a la siguiente etapa 60 postulantes para Montevideo y 10 para cada una de las sucursales (Ciudad de la Costa, Colonia, Maldonado, Melo, Salto y Rivera), lo que suma un total de 120 aspirantes.

Del total de vacantes que se generen, la institución aplicará las reservas legales del 4% para personas con discapacidad, 8% para afrodescendientes y 1% para personas trans. Mientras que la nómina de prelación resultante de este proceso mantendrá una vigencia de dos años a partir de su homologación.

Edificio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Foto: Gerardo Pérez/Archivo El País.

Tareas y funciones del cargo de administrativo en el BHU

El puesto pertenece al escalafón administrativo y tiene como objetivo principal ejecutar de forma eficiente los procedimientos correspondientes al nivel operativo de la institución, siempre bajo el marco normativo vigente.

Entre las responsabilidades asignadas al perfil, el BHU detalla en sus bases las siguientes actividades operativas:

Brindar soporte a los diferentes procesos del sector, colaborando con la confección de documentación y su seguimiento.

Atender al cliente interno y externo mediante las vías de comunicación habilitadas por la institución.

Gestionar y mantener actualizada la información procesada, registrando, archivando y distribuyendo la documentación bajo normas de reserva.

Coordinar, elaborar y enviar información estándar a clientes internos y externos en tiempo y forma.

Reportar a la supervisión sobre eventuales riesgos operacionales detectados durante el desarrollo de la labor.

Participar en la revisión, elaboración e implementación de manuales, instructivos y nuevos procedimientos de trabajo.

Requisitos para aplicar al llamado laboral en el BHU

Para integrar el proceso de selección, la institución bancaria estableció una serie de condiciones obligatorias y aspectos a evaluar durante las diferentes etapas del concurso.

Requisitos excluyentes

Tener 18 años cumplidos al momento del ingreso efectivo. Las personas de 30 años o más deberán acreditar aportes previos ante la seguridad social para jubilarse a la edad reglamentaria.

Poseer bachillerato completo (sexto año de educación secundaria finalizado o su equivalente en UTU) o titulación del exterior homologada en el país.

Ser ciudadano natural o legal inscripto en el Registro Cívico Nacional. En el caso de los ciudadanos legales, deberán contar con al menos tres años de haber obtenido la carta correspondiente.

Contar con el carné de salud vigente, certificado de antecedentes judiciales y haber realizado el juramento de fidelidad a la bandera.

Además, las bases aclaran que en el caso de postulantes que deseen inscribirse al llamado bajo el cupo de discapacidad, deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Mides.

Por otro lado, se debe presentar la declaración jurada correspondiente para el cupo afrodescendiente o certificar el proceso de adecuación de nombre/sexo o la Tarjeta Uruguay Social Trans en el caso de participar de la cuota trans.

Requisitos no excluyentes (a valorar)

Experiencia laboral: se valorará y puntuará la trayectoria desempeñada en instituciones financieras registradas ante el Banco Central del Uruguay (BCU) en puestos de similar naturaleza.

Cartel a la entrada del edificio sede del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Cómo postularse al llamado laboral en el BHU

Las postulaciones deberán tramitarse de forma digital a través del portal de Uruguay Concursa. El período de inscripción permanecerá habilitado a partir del 14 de setiembre de 2026 y se extenderá hasta el 30 de setiembre de 2026.

Al completar el formulario, los aspirantes tendrán que seleccionar una única cuota de participación (Régimen General, Discapacidad, Afrodescendientes o Trans) y la localidad a la que aspiran ingresar. Para resolver dudas o solicitar información complementaria, la entidad dispone de la casilla electrónica concursos.externos@bhu.net y la línea telefónica 1911.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.