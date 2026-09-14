Ministerio del Interior abre llamado para 56 puestos con un sueldo de $41.969 por 30 horas semanales

El Ministerio del Interior abrirá un llamado laboral para administrativo zafral con tareas a realizar bajo la Dirección Nacional de Migración. En total serán 56 puestos distribuidos en ocho inspectorías de migración en el interior del país.

El puesto ofrece una remuneración nominal de $41.969 por 30 horas semanales de trabajo, y las postulaciones para el cargo estarán abiertas desde el jueves 17 de setiembre 2026 hasta el lunes 5 de octubre.

Las bases del llamado indican que el contrato prevé una duración de 120 días, especificando que 26 postulantes ingresarán el 1 de diciembre de 2026, mientras que los 30 restantes ingresarán el 1 de enero de 2027.

A su vez, los 56 puestos disponibles estarán distribuidos entre las localidades de Colonia (11 puestos), Fray Bentos (9 puestos), Paysandú (9 puestos), Maldonado (8 puestos), Salto (5 puestos), Chuy (5 puestos), Rivera (5 puestos) y Río Branco (4 puestos).

El objetivo del cargo se centra en desarrollar tareas administrativas relacionadas al ingreso y carga de datos en el sistema informático, además de la atención al público en los puentes internacionales, puertos, inspectorías o pasos de frontera.

Persona escribiendo en un teclado de computadora de color negro sobre un escritorio de madera. Foto: Canva.

Requisitos para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior

Requisitos excluyentes para el cargo:

Primer año de Bachillerato completo (o primer año de Educación Media Superior) del Consejo de Educación Secundaria o equivalente del Consejo de Educación Técnico Profesional Dgetp (ex UTU).

Residir a una distancia no mayor a 30 km de la Inspectoría a la que haya postulado para concursar.

Tener de 18 a 45 años de edad cumplidos al cierre de la fecha de inscripción.

Requisitos a valorar para el cargo:

Años de Bachillerato aprobados superiores a lo requerido en la formación excluyente.

Título terciario en administración.

Cursos en atención al público/atención al usuario.

Cursos de Operador PC o de Ofimática (word, excel, correo electrónico) cuya certificación no supere los cinco años a partir de la fecha de publicación del presente llamado.

Experiencia comprobable en zafra completa realizada en el ejercicio 2025-2026.

Fachada del edificio sede del Ministerio del Interior. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Principales tareas a realizar para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior

Entre las principales actividades a desarrollar se destacan:

Registrar, tramitar, actualizar, respaldar y archivar de forma física y/o electrónica los distintos documentos, datos y valores que ingresan y/o egresan de su oficina.

Atender la recepción y verificación de documentación y los requerimientos formales de acuerdo a la normativa vigente, dándole el trámite correspondiente.

Realizar la búsqueda, digitalización, sistematización, registro y control de documentos.

Atender a la ciudadanía tanto en forma personal, telefónica o vía correo electrónico.

Realiza otras tareas afines asignadas por su superior jerárquico.

Las bases indican que aquellos postulantes que se hubiesen desempeñado como zafrales en las últimas dos temporadas pasarán directamente a la etapa de la presentación de documentación oficial.

Escritorio de oficina de estilo antiguo con documentos impresos, formularios en papel y sellos de caucho. Foto: Canva.

Cómo postularse para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción digital disponible en el sitio oficial https://inscripciones.minterior.gub.uy/formularios/show/555 a partir del jueves 17 de setiembre 2026 hasta el lunes 5 de octubre inclusive.

Al momento de realizar el trámite en línea, cada persona debe indicar la inspectoría de su interés en el apartado destinado a la especialidad. Tras enviar los datos, el sistema otorgará una constancia de inscripción web con un número de identificación único que se solicitará en cada etapa del proceso.