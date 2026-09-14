Ministerio del Interior abre llamado para 56 puestos con un sueldo de $41.969 por 30 horas semanales
La Dirección Nacional de Migración busca administrativos exigiendo primer año de bachillerato completo. Cuáles son los requisitos y cómo se puede postular al llamado que abre el jueves 17 de setiembre.
El Ministerio del Interior abrirá un llamado laboral para administrativo zafral con tareas a realizar bajo la Dirección Nacional de Migración. En total serán 56 puestos distribuidos en ocho inspectorías de migración en el interior del país.
El puesto ofrece una remuneración nominal de $41.969 por 30 horas semanales de trabajo, y las postulaciones para el cargo estarán abiertas desde el jueves 17 de setiembre 2026 hasta el lunes 5 de octubre.
Las bases del llamado indican que el contrato prevé una duración de 120 días, especificando que 26 postulantes ingresarán el 1 de diciembre de 2026, mientras que los 30 restantes ingresarán el 1 de enero de 2027.
A su vez, los 56 puestos disponibles estarán distribuidos entre las localidades de Colonia (11 puestos), Fray Bentos (9 puestos), Paysandú (9 puestos), Maldonado (8 puestos), Salto (5 puestos), Chuy (5 puestos), Rivera (5 puestos) y Río Branco (4 puestos).
El objetivo del cargo se centra en desarrollar tareas administrativas relacionadas al ingreso y carga de datos en el sistema informático, además de la atención al público en los puentes internacionales, puertos, inspectorías o pasos de frontera.
Requisitos para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior
Requisitos excluyentes para el cargo:
- Primer año de Bachillerato completo (o primer año de Educación Media Superior) del Consejo de Educación Secundaria o equivalente del Consejo de Educación Técnico Profesional Dgetp (ex UTU).
- Residir a una distancia no mayor a 30 km de la Inspectoría a la que haya postulado para concursar.
- Tener de 18 a 45 años de edad cumplidos al cierre de la fecha de inscripción.
Requisitos a valorar para el cargo:
- Años de Bachillerato aprobados superiores a lo requerido en la formación excluyente.
- Título terciario en administración.
- Cursos en atención al público/atención al usuario.
- Cursos de Operador PC o de Ofimática (word, excel, correo electrónico) cuya certificación no supere los cinco años a partir de la fecha de publicación del presente llamado.
- Experiencia comprobable en zafra completa realizada en el ejercicio 2025-2026.
Principales tareas a realizar para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior
Entre las principales actividades a desarrollar se destacan:
- Registrar, tramitar, actualizar, respaldar y archivar de forma física y/o electrónica los distintos documentos, datos y valores que ingresan y/o egresan de su oficina.
- Atender la recepción y verificación de documentación y los requerimientos formales de acuerdo a la normativa vigente, dándole el trámite correspondiente.
- Realizar la búsqueda, digitalización, sistematización, registro y control de documentos.
- Atender a la ciudadanía tanto en forma personal, telefónica o vía correo electrónico.
- Realiza otras tareas afines asignadas por su superior jerárquico.
Las bases indican que aquellos postulantes que se hubiesen desempeñado como zafrales en las últimas dos temporadas pasarán directamente a la etapa de la presentación de documentación oficial.
Cómo postularse para el cargo de administrativo zafral del Ministerio del Interior
Los interesados deberán completar el formulario de inscripción digital disponible en el sitio oficial https://inscripciones.minterior.gub.uy/formularios/show/555 a partir del jueves 17 de setiembre 2026 hasta el lunes 5 de octubre inclusive.
Al momento de realizar el trámite en línea, cada persona debe indicar la inspectoría de su interés en el apartado destinado a la especialidad. Tras enviar los datos, el sistema otorgará una constancia de inscripción web con un número de identificación único que se solicitará en cada etapa del proceso.
Para más detalles alrededor de las bases del llamado laboral, el ministerio provee una dirección de correo electrónico para la recepción de consultas: dnm-personal@minterior.gub.uy. Además de las vías telefónicas 20301824 o 20301828.
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