Intendencia de Canelones busca dos puestos por $ 52.298: el llamado cierra en cuatro días

La Intendencia de Canelones abrió un llamado laboral para cubrir dos puestos de técnico agropecuario, que se desempeñarán en la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones. Quienes resulten seleccionados en el concurso N° 14/2026 percibirán un sueldo nominal de $ 52.298 (grado EI del Escalafón Especializado), más los beneficios sociales correspondientes.

El cargo exige una dedicación de 40 horas semanales, distribuidas en jornadas de ocho horas diarias durante cinco días a la semana, con dos días de descanso.

Sin embargo, la administración podrá exigir el cumplimiento de tareas los sábados, domingos y feriados, según las necesidades del servicio. La vinculación se realizará mediante contrato de función pública, y la Intendencia se reserva la potestad de no renovarlo, según lo indicado en las bases del llamado.

Tareas y funciones del técnico agropecuario en Canelones

Quienes ocupen el cargo trabajarán en conjunto con otras áreas en temas vinculados al desarrollo rural y la producción familiar del departamento. Entre las principales responsabilidades previstas en las bases del llamado se encuentran:

Actuar en equipo en temas de desarrollo rural, circuitos cortos de industrialización y comercialización, y transiciones agroecológicas.

Coordinar con otras direcciones de la Intendencia y con organismos departamentales acciones para mejorar la situación socio-productiva de la producción familiar de Canelones.

Proponer, ejecutar y dar seguimiento a proyectos de desarrollo y validación tecnológica en el marco de las líneas estratégicas de la Agencia de Desarrollo Rural.

Cooperar en el cumplimiento general de las funciones de la Agencia de Desarrollo Rural.

Dos personas con ropa a cuadros en un campo de cultivo. Foto: Canva.

Requisitos para postularse al llamado laboral en Canelones

El requisito específico excluyente para este llamado es contar con el título de técnico en producción agrícola-ganadera dictado por Dirección General de Educación Técnico Profesional y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). A esto se suman los requisitos generales obligatorios, entre los que figuran:

Tener 18 años cumplidos al momento del cierre de la inscripción.

Ser ciudadano/a natural o legal, con inscripción vigente en el Registro Cívico Nacional (los ciudadanos legales no podrán ser designados hasta tres años después de obtener la Carta de Ciudadanía).

Contar con cédula de identidad vigente, credencial cívica y carné de control en salud vigente.

Completar el formulario de inscripción con los datos solicitados.

El proceso de selección constará de tres etapas: verificación de admisibilidad, evaluación de méritos y antecedentes (hasta 60 puntos, considerando formación y experiencia) y entrevista con el tribunal (hasta 40 puntos). Solo los 25 postulantes mejor puntuados en la etapa de méritos pasarán a la instancia de entrevista.

El orden de prelación resultante tendrá una validez de 18 meses.

Una persona agachada revisando las hojas verdes en un cultivo que parece ser de repollo. Foto: Canva.

Cómo postularse al trabajo de técnico agropecuario en Canelones

Las inscripciones se realizan exclusivamente mediante formulario online, disponible en el portal del Gobierno de Canelones. El plazo de inscripción se extiende desde las 09:00 horas del 31 de agosto hasta las 15:30 horas del 14 de setiembre de 2026.

Una vez inscriptos, los postulantes deberán presentar una carpeta foliada en sobre de manila en el Municipio de Canelones, ubicado en Florencio Sánchez 669, hasta las 15:30 horas del 15 de setiembre de 2026 inclusive, de lunes a viernes excepto feriados. La entrega debe incluir la documentación completa: cédula, credencial cívica, carné de salud, título de UTU y currículum vitae.

Para más información, se puede consultar al correo servicio.civil@imcanelones.gub.uy o al teléfono 1828, internos 2124 o 2119.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.