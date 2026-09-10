Siniestro de tránsito fatal en El Pinar: una mujer murió tras caer con su auto a una alcantarilla

Una mujer murió este jueves en un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en Horacio García Lagos y Barlovento, en El Pinar, departamento de Canelones.

Según informó la Jefatura de Policía del departamento, personal de la Zona Operacional III recibió un aviso de un siniestro de tránsito en el mencionado cruce.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron un auto en una alcantarilla que forma parte del drenaje pluvial. En el interior del vehículo se encontraba atrapada la mujer.

Allí, personal de Bomberos trabajó para poder retirar a la víctima del auto. Posteriormente, una emergencia médica constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.

El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa de 3er turno.

El Pinar Foto: Archivo El País.

Un auto en el que iban tres mujeres despistó y volcó: una de las ocupantes falleció

Una mujer de 58 años murió en un siniestro de tránsito el pasado lunes en Artigas, según informó Policía Caminera. El parte policial indica que el accidente ocurrió en la ruta 30, a la altura del kilómetro 65, sobre las 12:35 horas.

Un auto que iba de este a oeste con tres mujeres mayores de edad despistó y volcó por causas que aún no fueron determinadas. Finalmente el auto quedó en posición invertida.

Como resultado del siniestro murió la conductora, mientras que una acompañante de 80 años fue trasladada a la ciudad de Artigas por politraumatismo grave, y la segunda acompañante de 60 años por politraumatismos.