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El País Información Policiales

Siniestro fatal en ruta 1: dos fallecidos tras colisión entre un auto y una moto

Los ocupantes de la moto fallecieron en el lugar a raíz del impacto. El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 15 y Camino Vecinal.

El País
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07/09/2026, 08:44
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Camioneta de la Policía Caminera en un siniestro de tránsito.
Camioneta de la Policía Caminera en un siniestro de tránsito.
Foto: Policía Caminera.

Dos personas fallecieron este lunes por la madrugada luego de un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta 1, informó Policía Caminera.

El accidente tuvo lugar a la altura del cruce entre el kilómetro 15 y Camino Vecinal, cerca de las seis de la mañana. Un auto, que circulaba en sentido este a oeste, chocó con otra moto que circulaba por Camino Vecinal, que buscaba ingresar a la ruta 1.

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En el lugar fallecieron ambos ocupantes del birrodado, según señaló la Policía Caminera. La circulación se encuentra obstruida y el tránsito se canaliza por Camino Vecinal.

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Un siniestro de tránsito fatal se registró el pasado sábado en el departamento de Cerro Largo, donde un hombre de 35 años murió tras haber salido despedido del vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo a lo que informó la Jefatura de Policía local en un comunicado, el Centro de Comando Unificado (CCU) recibió sobre las 18:50 del pasado sábado un aviso sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 406 de la ruta 26, en el tramo entre Melo y Tacuarembó.

Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Siniestro de tránsito fatal en Cerro Largo.
Foto: Policía Caminera.

Allí, una camioneta Renault Oroch volcó. En el vehículo se encontraba unicamente el hombre fallecido.

En el lugar se hicieron presentes personal de la seccional 6ta, así como Policía Caminera y jerarcas del comando de la jefatura. También trabajó personal de Policía Científica en el relevamiento de la escena. El caso está en manos de la Fiscalía Letrada de Turno.

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