Siniestro fatal en ruta 102: un motociclista de 40 años murió tras chocar de frente contra un auto

Un hombre de 40 años murió este martes luego de protagonizar un siniestro de tránsito fatal en la ruta 102, a la altura del kilómetro 41.200 y Camino Fortet.

El accidente ocurrió sobre las 18:15 horas y consistió en una colisión frontal entre una moto y un automóvil.

Según la información primaria aportada por la Dirección Nacional de Policía Caminera, el motociclista circulaba por la ruta 102 en dirección de este a oeste, hacia la ruta 5, cuando por causas que se procuran establecer cruzó de senda e impactó frontalmente contra un automóvil que se desplazaba en sentido contrario, de oeste a este.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, un hombre de 40 años, falleció en el lugar.

En tanto, en el automóvil viajaban tres personas, que resultaron lesionadas de diversa entidad.

Foto: Policía Caminera.

Siniestro en ruta 5

Un siniestro de tránsito provocó el corte de la ruta 5 a la altura Progreso, localidad de Canelones, en el kilómetro 31. Según informó Policía Caminera, el sentido cortado hasta las 13:30 era el de ingreso a Montevideo.

Información primaria indicaba que una camioneta tipo micro ómnibus embistió por alcance a un camión de transporte de carga forestal y como consecuencia una persona resultó lesionada.

Entrada la tarde Policía Caminera informó con más detalles acerca de lo sucedido. El camión circulaba de norte a sur por la carretera cuando sufrió un impacto por alcance del microbús.

El único lesionado es quien iba como acompañante en la camioneta, una persona que quedó atrapada y debió ser retirada del vehículo por personal de Bomberos.

Camioneta tipo micro ómnibus que protagonizó siniestro de tránsito en ruta 5 este martes 25 de agosto de 2026. Foto: Policía Caminera

Se trata de un joven de 28 años que sufrió traumatismos en su rodilla y pie izquierdos y fue trasladado a un sanatorio privado.

El conductor de la camioneta, que iba con cinco ocupantes, es un hombre de 43 años que se sometió a una espirometría que arrojó cero gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto el camión con semirremolque era conducido por un hombre de 47 años que también arrojó un resultado cero en la espirometría.