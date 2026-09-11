Un hombre y una mujer se encuentran graves tras ataque a balazos en el barrio Marconi

Un hombre y una mujer se encuentran en estado grave tras ser víctimas de un ataque a balazos que tuvo lugar esta tarde en el cruce de Artagaveytia y Pasaje H, en el barrio Marconi de Montevideo. Durante la madrugada de este viernes, un hombre murió tras ser atacado a balazos en el Cerrito de la Victoria. Además, otro hombre fue asesinado a disparos en Ituzaingó, registrándose así tres hechos violentos en la capital en menos de 24 horas.

Según informó en primera instancia Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que estaba desplegado en la zona concurrió al lugar y trasladó a las víctimas de la agresión a un centro asistencial, donde se encuentran en estado grave.

Posteriormente, tras un análisis de las cámaras de seguridad de la zona, las autoridades ubicaron en Malvín Norte un auto Volkswagen Gol blanco que estaría vinculado al hecho. Durante el procedimiento se detuvo a un hombre de 40 años. Además, se incautaron varias armas de fuego.

La Fiscalía de Homicidios dispuso que el caso quede en menos del Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Armas incautadas durante la detención. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

Homicidios en el Cerrito de la Victoria e Ituzaingó

Un hombre de 33 años fue asesinado este viernes tras ser víctima de un ataque a balazos que tuvo lugar en el cruce de calles Rafael Hortiguera y Juan Acosta, en el barrio Cerrito de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la balacera ocurrió sobre las 00:07 horas, momento en el que efectivos policiales concurrieron a la zona tras una alerta del Centro de Comando Unificado (CCU) acerca de una persona herida de arma de fuego.

Una vez en el lugar, los policías vieron a un hombre tendido en la calle aparentemente sin vida. Minutos más tarde, una emergencia médica constató su muerte.

En tanto, las autoridades entrevistaron en el lugar a un testigo que señaló que se encontraba junto a la víctima cuando "fueron interceptados por dos hombres vestidos con ropas oscuras y encapuchados", indica el parte policial. Estos individuos realizaron los disparos por los que resultó herido el hombre de 33 años, que contaba con antecedentes penales.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

También durante la madrugada de este viernes, y con pocos minutos de diferencia en relación al hecho ocurrido en Cerrito, un hombre fue asesinado de varios disparos en el barrio Ituzaingó. El homicidio ocurrió cerca de las calles Los Jockeys y Camino Corrales.

De acuerdo a la información policial, el sistema ShotSpotter detectó varios disparos de arma de fuego en la zona cerca de las 00:29. Al llegar a la esquina, los efectivos encontraron a un hombre acostado en la calle con heridas de arma de fuego, junto a un taxi, que también tenía varios daños por los disparos.

La Policía entrevistó al taxista, que explicó que el pasajero había subido en el intercambiador Belloni. Cuando llegó a la esquina de Los Jockeys y Camino Corrales dos motos abordaron el vehículo por los costados y sus conductores dispararon varias veces contra la víctima.