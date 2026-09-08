Atacaron a balazos a un hombre de 38 años en el barrio Marconi: está en estado grave

Un hombre de 38 años se encuentra en estado grave tras ser atacado a balazos este martes en Burgueño y Dr. Mario Artagaveytia, en el barrio Marconi de Montevideo.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales, las autoridades recibieron sobre las 15:45 horas un aviso sobre un hombre herido de arma de fuego en el cruce mencionado. Al llegar al lugar se encontraron al hombre, que tenía heridas de arma de fuego.

El individuo fue trasladado por los efectivos a la policlínica de Capitán Tula, donde recibió atención médica y se le diagnosticaron heridas de arma de fuego. Una de ellas fue en el tórax y otra en su pierna derecha. Los impactos de bala fueron todos de entrada y salida.

La victima sostuvo desconocer quién realizó los disparos. Además, declaró que no pertenece al barrio en donde ocurrió el ataque.

Personal personal preservó la escena. Las autoridades trabajan en esclarecer el hecho e identificar al responsable del ataque a tiros.

Hallan un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior

La Policía investiga el hallazgo de un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado en su interior en el Cerro de Montevideo. Según informó a través de un comunicado la Jefatura de Policía de Montevideo, la víctima todavía no fue identificada.

Según la información policial, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV recibió en la noche de este lunes una denuncia efectuada en la Seccional 24 por un suceso ocurrido en la avenida Dr. Martín Ignacio Harretche, dentro del Parque Carlos Vaz Ferreira.

Av. Martín Harretche y Camino Cibils Foto: Google Maps

Al llegar al lugar, "los efectivos localizaron un vehículo incendiado y en su interior un cuerpo calcinado", cuya identidad todavía no fue identificada.

Al lugar concurrieron equipos del Departamento de Homicidios, Policía Científica y otras unidades policiales. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios.