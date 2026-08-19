Operativo en el Marconi: incautan una mochila con siete armas de fuego y un hombre fue detenido

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este miércoles sobre la incautación de un total de siete armas de fuego en el marco de un operativo en el barrio Marconi. Además, un hombre fue detenido.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, durante el despliegue de un procedimiento del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), se realizó una intervención en Pasaje B y 150, luego de que se detectaran mediante el sistema ShotSpotter varias detonaciones de arma de fuego.

En el lugar, los efectivos comenzaron a seguir a dos hombres que se trasladaban en una moto, cuyo acompañante portaba en su mano un arma de fuego, perdiéndolos de vista posteriormente.

Móvil del PADO. Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Momento después, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) ubican al acompañante de la moto caminando. El individuo intentó darse a la fuga siendo luego interceptado y detenido por las autoridades. Allí se le incautó una mochila que contenía siete pistolas.

Policía Científica trabajó en el lugar.

Policía Científica. Foto: Estefanía Leal/El País.

Policía demolió una casa donde vendían drogas y que había sido denunciada por usurpación

Efectivos policiales concretaron el martes la demolición de una casa ubicada en el barrio Olímpico de la ciudad de Canelones, en las calles Tolentino González y Colombes.

A fines de julio, la Jefatura de Policía departamental había allanado la vivienda luego de recibir denuncias sobre que estaba siendo ocupada y utilizada como una boca de droga.

Policía e Intendencia de Canelones demolieron una boca de droga. Ministerio del Interior

Luego de la detención y formalización de los delincuentes por tenencia y comercialización de estupefacientes, la propietaria de la casa pidió una demolición.

En consecuencia, la Intendencia de Canelones y la alcaldía de la zona dispuso a la Policía una retroexcavadora y un camión, y el personal de la zona operacional IV concretó el trabajo “sin inconvenientes”, informó el Ministerio del Interior.