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El País Información Policiales

Policía detuvo a joven vinculado al asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida

Tras más de un mes de búsqueda, el requerido fue detenido y la Policía podría estar cerca de concluir la investigación del homicidio ocurrido el martes 14 de julio.

El País
El País
19/08/2026, 08:31
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Franco David Ribeiro Rodríguez, detenido por el asesinato de una mujer.
Franco David Ribeiro Rodríguez, detenido por el asesinato de una mujer.
Foto: Jefatura de Policía de Canelones

La Jefatura de Policía de Canelones informó que fue detenido Franco David Ribeiro Rodríguez, un joven buscado por su vínculo con el asesinato de una joven de 27 años en Estación Atlántida. Estaba requerido desde el miércoles 15 de julio tras ser identificado como responsable del ataque a balazos ocurrido un día antes.

Ahora quedará a disposición del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía de Atlántida.

Cómo fue el asesinato de una mujer en Estación Atlántida

Según informó la Jefatura de Canelones en un comunicado, el martes 14 de julio en una casa de la esquina de El Tala y Los Geranios, la Policía encontró herida a una joven de 27 años que fue trasladada a un hospital pero murió rato después.

"En el marco de las primeras actuaciones se entrevistó a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados, estableciéndose que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta", relataba el parte policial.

Con respecto a este crimen, la Policía decía tener identificado al autor y personal del Departamento de Homicidios tenía previsto realizar allanamientos en las horas siguientes para ubicarlo. Finalmente lo encontró un mes después.

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