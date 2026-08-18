Policía suspende licencias en noviembre por eventos como la visita del papa y la final de la Copa Libertadores

En la interna de la Policía Nacional de Uruguay se resolvió que no haya licencias de efectivos durante el mes de noviembre debido a que se requerirá a todo el personal disponible por grandes eventos como la visita del papa León XIV, que recorrerá varios departamentos en un fin de semana, y la realización de la final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario.

“Por disposición de la Dirección de la Policía Nacional y en virtud de la visita oficial del Su Santidad el papa León XIV y delegaciones oficiales, sumado a la realización de la final de la Copa Libertadores 2026 y otros eventos previstos para el mes de noviembre, se dispone la suspensión de licencias anuales y extraordinarias del 1 al 30 de noviembre de 2026”, dice la resolución, según informó Telemundo y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

Las fuentes consultadas por El País indicaron que "se trata de una orden de la Dirección de la Policía Nacional a fin de tener la mayor disponibilidad posible de personal para cumplir con la seguridad de varios eventos internacionales que requieren de operativos importantes". Además de la visita del papa y el partido de fútbol para el cual llegarán miles de hinchas del exterior (ya no hay equipos uruguayos compitiendo en Libertadores), se mencionó una cumbre de ministros del Mercosur.

Papa León XIV durante una misa, en una imagen de archivo. Foto: Filippo Monteforte/AFP.

"La Dirección de la Policía Nacional viene trabajando hace tiempo con los jefes y directores solicitando que adecúen las licencias para antes o después de esa fecha por razones de servicio. La medida no surge de forma sorpresiva", añadieron las fuentes.

El papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y se irá el domingo 8 de noviembre; estará en Montevideo, Florida y Paysandú. En tanto, la final de la Copa Libertadores en el Centenario se jugará el sábado 28 de ese mes