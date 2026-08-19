Interior sumó 130 policías en Montevideo: Negro anunció reestructura de seccionales para "una mejor atención"

El ministro del Interior, Carlos Negro, participó este miércoles de una reunión del comando ampliado en la Jefatura de Policía de Montevideo, donde posteriormente se realizó el despliegue de 130 efectivos policiales para tareas de patrullaje en Montevideo y el Área Metropolitana.

Negro dijo en una rueda de prensa en el lugar que este personal se complementará antes de que termine el año, llegando a un total de 230 efectivos. "En marzo del año que viene van a tener una inyección de 200 más", adelantó.

Por otro lado, y en el marco de la Rendición de Cuentas, el jerarca declaró que se dotará a este personal de vehículos para el patrullaje. "Esto va a redundar en la respuesta de la Jefatura de Montevideo, estamos enfocados en asignarle mayores recursos humanos y materiales", sostuvo.

Asimismo, Negro dijo se le anunció acerca de un "reestructura" en el funcionamiento de las distintas seccionales policiales para que tengan "una mejor respuesta, atención al público, y reducción de tiempos de espera".

Carlos Negro, ministro del Interior. Foto: Estefanía Leal

El ministro hizo énfasis en que se debe "mejorar" la relación de las seccionales con la población. "Esto implica una readecuación de la gestión de cada seccional, pero también implica incorporar tecnología y sumar respuesta a cada una de las seccionales", subrayó.

Consultado sobre donde se podrá notar una mayor presencia policial, Negro dijo que la distribución del trabajo de las seccionales "es en todo Montevideo". En ese sentido, detalló que cada una de las dependencias está "enfocada" en sus particularidades.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Femicidio en Villa Española

Negro también hizo referencia a los casos de femicidios en el país. En las últimas horas se dio a conocer que una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en Villa Española por parte de su pareja, quien fue detenido.

"Nos preocupa y mucho la sucesión de este tipo de hechos, en algunos casos la investigación en sencilla, en otros es más compleja", indicó el jerarca.

Negro indicó conocer la "importancia" y el "dolor que genera en la sociedad" este tipo de crímenes.