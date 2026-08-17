Los blancos vuelven a apuntar contra Interior: reclaman cargos y novedades en el caso del secuestro del ómnibus

El senador nacionalista Javier García anunció que convocará para el 31 de agosto al ministro del Interior, Carlos Negro, para que informe sobre los avances de la investigación del secuestro del ómnibus de la línea 306 de la cooperativa Ucot por parte de hinchas del club Cerro hace una semana. Los hinchas obligaron el domingo 9 mediante amenazas con armas de fuego al chofer de la unidad a conducir hasta el intercambiador Belloni sin detenerse en los semáforos en rojo. En el ómnibus que abordaron los hinchas había 6 o 7 pasajeros que descendieron del vehículo en paradas intermedias. Tras un viaje de 40 minutos los hinchas descendieron y dejaron al conductor en estado de shock. Querían llegar al partido que su equipo iba a disputar contra Danubio ese día.

En la red X el legislador blanco escribió: “ A una semana del secuestro del ómnibus no hay detenidos ni responsables, sigue impune la mafia y nadie se hace cargo en la Policía y el Ministerio. Todo falló y el Ministerio Interior y el jefe de Policía de Montevideo no dan explicaciones ni asumen responsabilidad. El ministro pidió postergar su ida a la comisión de Seguridad del senado el 26. Tiene tiempo de ir a los Comité de Base pero escapa del senado. Citamos para el lunes 31”.

El ministro Negro se reunió la semana pasada con la dirección del sindicato de la cooperativa y se definió reforzar el programa Bus Seguro, una mayor coordinación de los operativos para los partidos y la puesta en funcionamiento del botón de pánico de los ómnibus. El propio presidente Yamandú Orsi mostró su preocupación por lo ocurrido.

Por otra parte, el senador blanco Martín Lema elevó la semana pasada un pedido de informes para conocer las vacantes existentes de personal policial y las previsiones existentes para su cobertura “particularmente aquellas vacantes cuya provisión estaba prevista y que, a la fecha, aún no han sido cubiertas”, dice la solicitud a la que accedió El País.

Lema quiere saber si se incorporaron los 200 operadores penintenciarios previstos para el ejercicio 2026. “¿En qué etapa se encuentra actualmente el proceso de llamado, selección e ingreso correspondiente a las 200 vacantes previstas para el ejercicio 2027?”, interrogó el senador. Lema también quiere saber también cuál es el cronograma previsto para cubrir las vacantes de 200 agentes policiales correspondientes al ejercicio 2027.

En relación a las nuevas vacantes previstas en la recientemente aprobada ley de Rendición de Cuentas, Lema quiere que se le informe cuándo se estima que esas vacantes estarán efectivamente disponibles para su provisión. “¿A qué escalafones y funciones corresponderán las 300 vacantes? ¿En qué fecha se estima que los funcionarios seleccionados podrán comenzar efectivamente a prestar funciones”?, planteó el senador.

Asimismo, Lema quiere conocer si el ministerio del Interior ha determinado cuáles son las jefaturas, zonas o unidades que presentan mayor déficit de efectivos policiales.

El Partido Nacional ha denunciado en más de una oportunidad que el gobierno se ha retrasado con respecto a su promesa de campaña de incorporar 2.000 agentes policiales.