Nacional vs. Montevideo City Torque: hora, dónde verlo, posibles alineaciones y claves de un partidazo

El Torneo Clausura nos regala este lunes otro partidazo. Esta vez la cita es en el Gran Parque Central, desde la hora 20:00 con el arbitraje del mundialista Gustavo Tejera. ¿Los protagonistas? Nacional y Montevideo City Torque.

Mientras para uno es la última posibilidad de meterse en la pelea por el Clausura, y por ende en la definición de la Liga AUF Uruguaya, para el otro es la chance de volver a liderar el último torneo corto de la temporada y de seguir prendido en la tabla Anual, la que permite tener cierta ventaja para la definición que también tendrá a Racing por haber ganado el Apertura.

Desde la llegada de Daniel Carreño a Nacional, el tricolor ha mejorado ostensiblemente en varios ítems, aunque en el juego le ha costado más repuntar. Sacó adelante el partido contra Peñarol en el Campeón del Siglo y el duelo frente a Defensor en el Gran Parque Central con tres goles en los últimos cinco minutos, y desde lo actitudinal ha mostrado estar fuerte. Para ello ha sido clave el rol de Gastón Martirena, pero también el de Lucas Rodríguez. Hoy el albo volverá a contar con Sebastián Coates en la defensa (no juega desde el 6 de setiembre), mientras que es factible de que Luciano González ingrese a la mitad de la cancha.

Por el lado de los Ciudadanos, saben que tienen en el debe vencer en un partido importante, ya que apenas le sacaron un punto a Peñarol (en el partido de la semana pasada que merecieron ganar) y después perdieron el resto de los encuentros ante los aurinegros y tricolores, sumados a las tres derrotas contra Deportivo Maldonado. Es un equipo muy interesante en lo colectivo, con una mitad de la cancha destacada con las presencias de Pablo Siles, Franco Pizzichillo y Gonzalo Montes, sumado a la presencia de Esteban Obregón por la banda, quien ha sido el extremo más destacado del Uruguayo, con velocidad, buen uno contra uno y que ha crecido mucho en la toma de decisiones en el tramo final de la cancha.

Al ganar Liverpool, los negriazules superaron a Montevideo City Torque en la tabla del Clausura y se acercó también Deportivo Maldonado, por lo que para los dirigidos por Marcelo Méndez es clave una victoria. También para seguir prendido en la tabla acumulada. Los Ciudadanos han hecho una gran temporada, pero todavía no se aseguraron nada, y lo saben.

Sin Calvo, pero con Coates y Rogel

Este domingo por la noche la selección de Costa Rica volvió a jugar contra Haití y tuvo a Francisco Calvo, por lo que no podrá estar a la orden de Daniel Carreño hoy. La buena noticia para el entrenador es que sí podrá tener a disposición al capitán Sebastián Coates y a Agustín Rogel, y ambos serán titulares hoy según confirmó el propio entrenador de los tricolores ayer en declaraciones al programa Punto Penal. La duda que queda es en la mitad de la cancha, pues el que cuenta con mayores posibilidades de jugar es el joven Luciano González, quien entrenó con el equipo en las últimas prácticas. Santiago Silva y Ruben Botta son las otras posibilidades. El 11 sería entonces con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Coates, Rogel, Nicolás Rodríguez, Gastón Martirena, González o Silva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio más las presencias de Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.

Ficha del partido

Torneo Clausura

Novena fecha

Estadio Gran Parque Central

Hora 20:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Héctor Bergalo, Marcos Rosamen

VAR: Antonio García, Javier Irazoqui

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV

Nacional: L. Mejía; E. Ancheta, A. Rogel, S. Coates,N. Rodríguez; G. Martirena, L. González, L. Rodríguez, L.Boggio; T. Correa, M. Gómez.

DT: Daniel Carreño.

Montevideo City Torque: F. Torgnascioli; E. Agüero, K. Silva, B. Gutiérrez, F. Silvera; F. Pizzichillo, P. Siles, G. Montes; E. Obregón, S. Rodríguez, L. Andrade.

DT: Marcelo Méndez