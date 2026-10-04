Daniel Carreño les da pista en Nacional: los juveniles en los que confía y el posible ingreso ante MC Torque

Desde el día en el que arrancó su tercera etapa en Nacional Daniel Carreño fue muy claro respecto a la influencia de los juveniles y aseguró que todos están “preparados” para desarrollarse en Primera División más allá del contexto. En los hechos lo viene demostrando por el grado de participación que les ha dado y existe la posibilidad de que ante Montevideo City Torque le de confianza desde el arranque a Luciano González.

El entrenador lo terminará de definir en el táctico de hoy en Los Céspedes, pero es una de las opciones más firmes junto con Rubén Botta y Santiago Silva. Uno de los tres será el encargado de acompañar en el mediocampo a Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Gastón Martirena.

Hasta el momento, el 39, que pertenece a la generación 2008, ha sido titular en dos partidos de Copa AUF Uruguay contra Albion y Progreso, donde jugó como volante central. En el primer caso acompañado por Santiago Silva y en el segundo por el argentino Bruno Zuculini. Tiene un total de nueve partidos oficiales en el primer equipo y convirtió un gol.

¿A qué otros futbolistas juveniles les ha dado participación Carreño? El caso más resonante es el de Tomás Viera, una de las sorpresas del clásico como lateral izquierdo, a quien también ha utilizado como zaguero. Esta nómina también la integra Luciano Rodríguez, el zaguero que viene de aportar soluciones en Melo ante las bajas de Coates y Rogel. En su momento lo elogió públicamente asegurando que “está pidiendo cancha”.

Luciano Rodríguez, uno de los destacados de Nacional contra Albion. Foto: Estefanía Leal.

El propio Agustín Dos Santos es de los que más ha tenido minutos con el técnico, pero aún no le encuentran su lugar de comodidad dentro del equipo. A la lista se añade Rodrigo Martínez, que empezó teniendo más rodaje y ha perdido lugar en la consideración.

El posible once de Nacional para recibir a Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

El tricolor tendrá a Luis Mejía en el arco, al tiempo que en la zaga regresa Sebastián Coates para acompañar a Tomás Viera. Por el lateral derecho estará Emiliano Ancheta y por la izquierda Nicolás Rodríguez. En el mediocampo Lucas Rodríguez y Luciano Boggio son piezas fijas al igual que Gastón Martirena. Entre Luciano González, Rubén Botta y Santiago Silva saldrá el cuarto volante.

En tanto, Maxi Gómez regresa al once titular acompañado por Tiziano Correa en ataque. De esta manera, el probable once del Bolso es el siguiente: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Nicolás Rodríguez; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Gastón Martirena, Luciano Gonzàlez/Rubén Botta/Santiago Silva; Tiziano Correa, Maxi Gómez.