Coates vuelve a Nacional tras superar la tercera lesión del año: los partidos que se perdió y un punto a favor

Nacional disputó 42 partidos en lo que va de la temporada 2026 si se tienen en cuenta todas las competencias oficiales. Sebastián Coates, su capitán, quien cumple 36 el próximo miércoles 7 de octubre, participó de 24 de ellos, es decir, poco más de la mitad (57%). En total alcanzó los 2036 minutos y anotó dos goles. Ganó 10, empató seis y perdió ocho. Además, jugó en todos los torneos menos por Copa AUF Uruguay.

De los 18 en los que no sumó minutos (el otro 43%), 12 fueron por lesión, en dos fue suplente y en otro fue suspendido por acumulación de amarillas, mientras que en los tres restantes no fue convocado por distintas razones deportivas.

Después de completar los 90 en las primeras tres fechas del Apertura, la primera ausencia del año fue en marzo y le costó casi cinco partidos (25 días). Tras abandonar el clásico de la cuarta fecha ante Peñarol y salir a los 25 minutos tras un desgarro en los isquiotibiales de su pierna derecha, Coates no estuvo a la orden entre la quinta y octava fecha. Esta lesión le privó de medirse ante Juventud, Wanderers, Defensor Sporting y Cerro Largo.

Sebastián Coates en una de las tribunas del Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

Su siguiente ausencia fue tres partidos después cuando fue suplente pero no ingresó, por decisión técnica, en la derrota ante Deportivo Maldonado (4-2) por la fecha 11 del torneo.

La tercera vez fue por la fecha 14 del Apertura ante Albion. Ese día, el entonces entrenador Jorge Bava no citó a algunos de sus jugadores titulares para el cruce (culminó en derrota 3-2) con el objetivo de darles descanso y priorizar el partido de vuelta ante Deportes Tolima por Copa Libertadores.

En la primera parte del Intermedio, Coates volvió a mirar un partido desde el banco (sin acusar lesión), esta vez ante el Pionero. Luego no estuvo ante el pedrense por acumulación de amarillas. En julio, cuando el Bolso recibió a Tigre por la Copa Sudamericana se volvió a desgarrar, aunque esta vez fue en el sóleo de pierna izquierda, perdiéndose la vuelta y también las dos primeras fechas del Torneo Clausura, ante Boston River y Racing.

Sebastián Coates y la desazón del empate que eliminó a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Volvió tras 31 días para la tercera ante Progreso y jugó el clásico, ambos completando los 90’ hasta que en la quinta, el 6 de setiembre, pidió el cambio en el entretiempo ante Juventud por resentirse de una molestia que tiene en su rodilla desde hace ya un tiempo. En el medio se perdió los cruces con Wanderers, Defensor y Cerro Largo. Esa lesión también lo dejó afuera del cruce ante el Gaucho por Copa AUF aunque no había sido convocado en los otros dos juegos de la primera fase.

El fin de semana no viajó a Melo para recuperarse al cien y el lunes tuvo su primer entrenamiento grupal tras recuperarse (pasaron 23 días). Teniendo en cuenta que Francisco Calvo no regresará antes de la selección de Costa Rica y que Daniel Carreño viene de jugar con una zaga juvenil con Tomás Viera y Luciano Rodríguez, todo indica que el capitán regresará a la titularidad ante City Torque.

Punto a favor: siempre que juega, completa los 90

Algo a destacar del experimentado zaguero es que siempre que estuvo sano completó los 90 minutos. A lo largo de su carrera lidió de forma esporádica con dolencias musculares en muslos y molestias en la rodilla, por eso, a fines de 2025, tras ganar el Uruguayo, evaluó la posibilidad del retiro, ya que, como él mismo dijo, era “el escenario perfecto”, hasta que se dio cuenta de que extrañaba la rutina y decidió seguir jugando. Pero su temporada ha sido inestable y sus bajas han sido recurrentes. Al día de hoy son 12 partidos de ausencias y 80 días lesionado.

