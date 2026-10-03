Nacional: el cambio que analiza Daniel Carreño para recibir a Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

El Nacional de Daniel Carreño registra nueve partidos invicto desde aquel reestreno frente a Progreso por la tercera fecha del Torneo Clausura. El próximo lunes 5 de octubre cuando reciba a Montevideo City Torque a las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la novena jornada buscará estirar esta racha en un partido clave para sus aspiraciones, considerando que tiene 14 puntos y se ubica a cinco de los Ciudadanos.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, es un hecho que el capitán Sebastián Coates regresará a la oncena titular para conformar la zaga junto con Tomás Viera. En el arco estará Luis Mejía y en los laterales dirán presente Emiliano Ancheta y Nicolás Rodríguez.

La interrogante se instala en el mediocampo, donde hay tres nombres que salen de memoria por los rendimientos que vienen mostrando. Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y el propio Gastón Martirena por la banda derecha. En el último compromiso jugó el argentino Alejandro Martínez por izquierda, pero esta vez saldría de la oncena.

¿Quién será el encargado de reemplazarlo? Hay tres opciones principales para hacerlo, que son el experimentado Rubén Botta, Santiago Silva o el propio Luciano González, juvenil del Bolso.

Luciano González celebra su gol con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En las últimas horas el nombre del jugador perteneciente a la generación 2008 comenzó a tomar fuerza considerando que puede colaborar en la marca, pero tiene como cualidad los pases filtrados y el buen pie, por lo que podría aportarle al tricolor ese nexo que le está faltando con el sector ofensivo.

Desde la interna del club le trasladaron a Ovación que hay serias posibilidades de que juegue desde el arranque, aunque compite de igual a igual con sus dos colegas y todo se terminará definiendo en el táctico que harán este domingo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

En la delantera está confirmado el retorno de Maxi Gómez, el máximo artillero de Nacional en lo que va del año con 20 goles y tres asistencias en 33 partidos oficiales. Después de dos encuentros en los que ingresó desde el banco y aportó tres tantos, está listo para volver a la titularidad.

El propio Carreño dijo en la última conferencia de prensa que el "9" ya está completamente recuperado del esguince grado uno de rodilla, por lo que será una fija en el equipo otra vez.

Su acompañante en el ataque será Tiziano Correa, quien viene de convertir contra Cerro Largo en el Ubilla y le ganó la pulseada a Maxi Silvera.