De “la carreta delante de los bueyes” a la “búsqueda de garantías”: choque en Nacional por la moción del master plan

Tatiana Villaverde y Javier Gomensoro, la contadora y el prosecretario de la directiva de Nacional, respectivamente, dan su mirada sobre la moción del master plan del Gran Parque Central y la Asamblea General Extraordinaria fijada para el sábado 24 de octubre. A continuación, lo más destacado de la entrevista con ambos directivos, que se desarrollaron de forma individual.

Tatiana Villaverde: "Ponen la carreta delante de los bueyes"

Tatiana Villaverde, integrante de la comisión directiva de Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

- ¿Qué cambiarías de la moción que votaron este martes?

- Lo primero que cambiaríamos es el hecho de que nosotros entendemos que antes de que el preproyecto sea aprobado por la asamblea, se debe hacer un proyecto ejecutivo. Debemos tener claro cuál es el costo de la obra, la forma de financiamiento y qué implicaría. Hacer realmente un proyecto ejecutivo, una viabilidad económica y un análisis de sensibilidad que también estudie diversos escenarios. ¿Qué pasa si la obra nos sale un 20% más cara? ¿Qué pasa si el zócalo comercial tiene un 20% menos de ocupación de lo planificado? ¿Qué pasa si no conseguimos los US$26.000.000 que hoy le estamos pidiendo a los socios que pongan? Esa es la principal diferencia que tenemos con respecto a la moción actual.

- Javier Gomensoro dijo que la moción presentada por la Agrupación Atilio García “tiene un plagio”, ¿qué opinás?

- No tengo mucho trato con la gente de la agrupación Atilio García. Obviamente he estado en contacto ahora por el tema del Parque y porque ellos son contadores y economistas que han estudiado bastante el tema y me he estado informando, pero no son de mi agrupación. Sobre la moción que presentaron, yo no entiendo que podamos hablar de plagio cuando lo que se estaba tomando son ideas de una moción, porque hay cosas de la moción que aprobó la directiva con las que estamos de acuerdo, no es que está todo mal. Entonces, lo que estamos de acuerdo lo aceptamos y lo que no se está de acuerdo se busca modificar.

- También afirmó que hacer hoy un proyecto ejecutivo de dos millones “es un entierro de lujo”, ¿coincidís?

- Vos para hacer este proyecto tenés que hacer el proyecto ejecutivo sí o sí, o sea que ese monto lo vas a gastar en cualquier caso. El problema está en gastarlo después de tener el proyecto aprobado, cuando ya no tenés marcha atrás y ese es el proyecto que tenés que hacer sí o sí. O, mejor, gastamos los US$2.000.000, vemos si el proyecto es adecuado, si realmente le sirve a Nacional, si lo podemos financiar y después con las cartas vistas vamos a una asamblea y aprobamos el proyecto ya sabiendo cuánto nos va a costar, ¿o vamos a probar una cosa que no sabemos cuánto cuesta? Creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Respecto a la moción los socios tienen dos caminos: aprobar un proyecto sin saber el costo real en un procedimiento que hoy es confuso donde no hay un análisis de sensibilidad, no hay una viabilidad económica ni un proyecto ejecutivo realizado. O por otro lado decir: ‘bueno, terminemos el Gran Parque Central, pero vamos a hacerlo con las reglas claras, con recursos propios, sin tener que depender de nadie y sabiendo en qué nos estamos metiendo con un proyecto ejecutivo claro‘. Sobre este preproyecto estamos dispuestos a trabajar y a que se empiecen las obras en el Gran Parque Central, primero sabiendo cuánto nos cuesta y yendo a ver si lo aprobamos o no.

Javier Gomensoro: "He cambiado cosas buscando garantías"

Javier Gomensoro, miembro de la comisión directiva de Nacional. Foto: Estefania Leal.

- ¿Qué cambiarías de la moción que votaron este martes?

- He cambiado e introducido muchas cosas con una mirada absolutamente de búsqueda de garantías. Yo tuve en mi espalda y con el trabajo de la Comisión de Estatutos el liderazgo del cambio de estatutos para que, si se aprueba este proyecto, que haya umbrales más exigentes en los porcentajes de la Asamblea y, en vez de la mayoría simple, sea el 75%. También introducir la unanimidad de la directiva para que después de que la Asamblea lo apruebe se pueda avanzar. O la caducidad de 30 meses, que si no empieza la obra y se muestra inviable, la próxima directiva pueda quedar con las manos libres. Lo último que hemos incorporado fue una sugerencia que hizo el ingeniero Decurnex hace dos reuniones de directiva acerca de que aquellos fondos provenientes de la renovación de palcos, de utilidades del Club Social o de alguna sobrecuota o aporte de los socios sean destinados exclusivamente a obras en el estadio de fútbol y no para las otras unidades.

- Tatiana Villaverde dijo ayer en Carve Deportiva que, a su entender, tienen las etapas “totalmente invertidas” en relación a lo que quiere el socio, ¿qué opinión tenés al respecto?

- La Comisión de Patrimonio y Obras, que es la que encomendó la realización del proyecto, hizo una encuesta y un concurso entre tres estudios de arquitectura de primera línea, después seleccionó la opción ganadora y lo presentó en directiva. Hasta ese momento nunca se había observado este detalle, que si me preguntás lo comparto, pero al preguntar acerca de eso se nos responde, como es lógico, que el hecho de que sean etapas 1 y 2 de ninguna manera supone una prioridad en el tiempo para la ejecución de esas obras porque no están y no dependen una de otra. De esa nota yo vi algunos recortes y no me pareció que fuera razonable, ella dijo haber estado presente en la reunión que se hizo con socios, pero dijo que no se sentó en la mesa y no le pareció bueno discutir varias cosas que se dijeron ahí, que no eran ciertas, y sale por una radio a cuestionarlas.

- José Decurnex presentó en directiva una moción de la agrupación “Atilio García”, ¿han tomado algún concepto de allí?

- No me gusta que en estos tiempos de club se actúe en función de agrupaciones, tiene un tinte muy electoral. Esta moción claramente mandata a hacer hoy un proyecto ejecutivo que tiene un costo que en ningún caso será inferior a los US$2.000.000, y ellos saben que hoy es un entierro de lujo poner ese dinero sin tener, como queremos nosotros, la aprobación de asamblea e inversora muy cercana. Ahí sí puede venir el inversor y decir: 'Mira yo te puedo financiar esta ampliación hasta acá'. Ahí hacés el proyecto ejecutivo solo respecto de esa parte y los fondos a invertir van a ser menores. Además esa moción tiene un plagio literal que no resiste el menor análisis porque es transcripción estricta de cosas de la moción que armamos nosotros.