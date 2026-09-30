Tras su salida de Nacional, Juan Cruz de los Santos fue presentado en Al-Jazira: los detalles del vínculo

Juan Cruz de los Santos fue presentado este miércoles como nuevo futbolista del Al-Jazira, equipo de Emiratos Árabes Unidos. El extremo izquierdo de 23 años, que viene de jugar en Nacional, estampó un vínculo contractual por las próximas tres temporadas.

"El orgullo de oficializar la firma del futbolista Juan Cruz de los Santos", compartió el club a través de su cuenta oficial. Utilizará la camiseta número 29.

Tras haber perdido lugar en la consideración del tricolor, De los Santos había estado cerca de emigrar a Independiente del Valle tras una oferta que llegó a principios de julio. Sin embargo, a último momento se estancó el acuerdo y terminó quedándose en el club.

El pasado 25 de setiembre, a solo dos días de que cerrara el mercado de pases en Emiratos Árabes, la gerencia deportiva del Bolso recibió un ofrecimiento concreto que le sedujo. Después de dialogar con River Plate, quien el 60% de los derechos económicos del extremo, pactaron su salida.

Juan Cruz de los Santos celebra su gol ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

El monto estimado que recibiría el Darsenero es de 350.000 dólares, mientras que al tricolor le ingresarían aproximadamente 400.000.

Tras un año y dos meses, en un pasaje que estuvo afectado por algunas lesiones, Juan Cruz se fue de Nacional con un total de 1571 minutos, repartidos en 34 partidos disputados, cinco goles y una asistencia.

Su punto más álgido fue en la recta final de la Liga AUF Uruguaya, donde anotó un gol en la final de ida frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, donde el trámite finalizó 2-2.

Ya en la vuelta el Bolso se terminó coronando en el Gran Parque Central por el tanto agónico de Christian Ebere que los consagró campeones uruguayos.