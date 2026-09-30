El edil Gómez se aleja de la Junta Departamental, el FA reclama explicaciones y los blancos se defienden

Son momentos de tensión y especulación en el Partido Nacional por cómo pueda decantar el caso que tiene como uno de sus protagonistas al edil de Por la Patria, Gonzalo Gómez, y que, en una segunda instancia, escaló a acusaciones que vinculan al director del puerto por la oposición y líder de dicho sector, Jorge Gandini. También son momentos en que los blancos se defienden ante las críticas que continúan desde el Frente Amplio, en particular con declaraciones de su presidente, Fernando Pereira.

Aún no hay fecha para que Gómez concurra a la comisión de ética del Partido Nacional, a la que pidió asistir después de que se conociera que uno de sus asesores en la Junta Departamental, Pablo Leiva, fuera condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones. A partir del caso, el edil se puso a disposición del directorio y pidió licencia en este organismo dado que era integrante por la Juventud. Ayer, además, solicitó licencia de su banca del legislativo departamental mientras se procesa su situación a la interna de su fuerza política.

Lo hizo, incluso, el día que debería estar interpelando al director de Movilidad, Germán Benítez, por uno de los temas que más siguió, las picadas en la capital.

Por otra parte, el Ministerio del Interior abrirá una investigación interna para determinar cómo se filtraron los videos del allanamiento realizado en la casa de Pablo Leiva. El líder de la cartera, Carlos Negro, concurrió al Parlamento por otros motivos, pero, en una rueda posterior, manifestó preocupación por la difusión de las imágenes porque, dijo, “muchas veces se pone en riesgo a los propios funcionarios policiales y a las personas que están en las escenas del crimen”.

A su vez, Interior trabaja en conjunto con la Fiscalía para indagar y conocer al detalle sobre el circuito utilizado para investigar el movimiento del dinero proveniente del narcotráfico. Negro, ante la consulta de si se está ante un caso grave, respondió ayer: “Por supuesto, es un caso muy grave. Estamos hablando de un importante caso de tráfico de estupefacientes y además de lavado de activos”.

Cruces políticos

En la noche del lunes, el presidente del Frente Amplio aseguró que el edil dio “pocas explicaciones” en la conferencia de prensa que dio más temprano en el segundo piso de la Junta Departamental. Al mismo tiempo, cree que el directorio del Partido Nacional, al que pertenece Gómez, debería dar “un poco más de explicaciones”. “Cuando uno contrata asesores debería verificar quiénes son; le puede pasar al edil Gómez (esta situación), pero eso tiene un costo”, añadió el frenteamplista después de que se reuniera la Mesa Política.

Las declaraciones no cayeron con gracia en el Partido Nacional, de donde se replicó con fuertes críticas. El senador nacionalista Javier García aseguró ayer que “ni el Frente Amplio ni su presidente tienen autoridad ética y política para emplazar al Partido Nacional”. Al mismo tiempo que calificó a este episodio como “un tema grave”, advirtió que hay que “tener en claro” que “no es la primera vez que sucede” dado que hay casos en “otros partidos políticos”.

Una vez que la comisión de ética realice su informe, resolverá el directorio del Partido Nacional, que se reunirá el próximo lunes, aunque no se sabe si los tiempos que conlleve la primera etapa serán suficientes para alcanzar ese plazo o si la definición será más adelante.

Del proceso interno del partido, García aseguró que el hecho de que el edil haya dicho que desconocía las actividades ilícitas de Pablo Leiva “no exonera” que se tomen decisiones.

También se pronunció el senador Martín Lema, que calificó ayer en diálogo con En Clave País "cínico y miserable" el comunicado del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

Por su parte, el senador Sergio Botana se refirió ayer al hecho de que Pablo Leiva no tuviera tareas asignadas —así lo dijo el propio edil en la conferencia del lunes— pese a tener un sueldo como asesor en la Junta Departamental. Al legislador no le “parece legítimo que alguien cobre y no trabaje”. “Eso desprestigia y está mal”, añadió en Desayunos Informales.

En la coalición

Del Partido Colorado, su secretario general Andrés Ojeda opinó que “no es admisible en ningún caso que haya personas que no tienen tareas cobrando del Estado”. Pero, a su entender, a su partido no le “corresponde” tomar “ninguna postura” sobre el caso. “Está a nivel de Fiscalía y del Poder Judicial”, indicó, y añadió: “Se investigarán los delitos que correspondan y el Partido Nacional ha tomado las acciones que ha entendido pertinentes”.

Asimismo, le tiró un dardo al Frente Amplio: “Tuvimos un vicepresidente (Raúl Sendic) que terminó procesado y condenado por corrupción. Y, sin embargo, no decimos que la política uruguaya es corrupta por ese motivo. Por eso, quiero ser bien cauteloso en las declaraciones”.