"Cínico y miserable": Martín Lema cuestionó el comunicado del Frente Amplio por el caso de Pablo Leiva

El senador del Partido Nacional Martín Lema, quien fuera candidato a intendente de Montevideo por la Coalición Republicana, calificó de "cínico y miserable" el comunicado que emitió el Frente Amplio por el caso que reveló la Operación Trazador, por la que fue condenado por lavado de activos Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez.

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio señaló que los "vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas" y pidió a las autoridades nacionalistas "una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos". El edil nacionalista dio este lunes una conferencia en la que aseguró que el condenado no tenía ninguna tarea asignada pese a estar contratado por él y, además, que entiende que "no hay mérito" para renunciar a la Junta Departamental. Este martes, casi 24 horas después, resolvió pedir licencia mientras su caso se procesa en la Comisión de Ética nacionalista.

El caso escaló días atrás por una posible vinculación con un local de cobranzas que tiene la esposa del fundador de la lista 250, de Por la Patria, y director en la Administración Nacional de Puertos por la oposición, Jorge Gandini. A ese sector también pertenece el edil que contrató a Leiva. El líder del sector aseguró la semana pasada que no tiene nada para “ocultar” y explicó que Leiva —a quien que no conocía, según dijo— pagaba en el local facturas del Banco de Previsión Social y de la Dirección General Impositiva de dos empresas constructoras.

Con este contexto, Lema declaró este martes en diálogo con En Clave País que "cuando hay una actividad ilícita de una persona no ata a todo lo que está a su alrededor", y señaló que el Frente Amplio "no tienen ningún derecho ni autoridad para estar exigiendo explicaciones al Partido Nacional".

"Antes deberían estar explicando los pendientes que no han explicado, como el caso de Morabito, de González Valencia, de candidatos a alcaldes que fueron condenados por la vinculación con estupefacientes o de exconcejales. Revisen las noticias de la cantidad de casos", señaló.

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Investigación judicial y comisiones internas del Partido Nacional

Con respecto a este caso en particular, Lema afirmó que el Partido Nacional "desplegó todos los mecanismos a disposición" ya que, según explicó, ya se activaron la comisiones de Asuntos Políticos y de Ética. Además el caso está en el ámbito judicial, ya que el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una investigación a partir de la información surgida, pese a que ya hay condenados por la Operación Trazador. La investigación apuntará ahora a profundizar el recorrido de los fondos ilícitos y las operaciones realizadas a través de casas de cambio y locales de cobranza.

Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos, en la modalidad de posesión y tenencia, y tráfico interno de municiones. La Operación Trazador permitió incautar más de 265 kilos de cocaína y pasta base, unos $ 3 millones, US$ 42.000, vehículos de alta gama, armas y municiones.

Consultado sobre de su opinión acerca de que Gómez reconociera que tenía un asesor que cobraba un sueldo de $ 52.000 nominales en la Junta Departamental pero no tenía tareas asignadas, Lema respondió que "todo va a ser parte del análisis que se haga en las diferentes comisiones".

Lema aseguró que "en todos los temas" suele tener "la prudencia de esperar" a que transcurran las investigaciones: "En casos vinculados a compras del presidente de la República (en referencia al sonado caso de la camioneta de Yamandú Orsi) siempre fui muy prudente también, no fui de los que en un primer momento salí a dar una expresión concluyente, fui respetando el proceso".

Finalmente, sobre las explicaciones que dio Gandini por este caso, Lema consideró que "fue muy sólido, muy transparente y comunicando la realidad", por lo que "quedó claro que no tiene vinculación ninguna" con el narcotráfico o el lavado de activos.

Martín Lema en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

El debate sobre la remuneración y el rol de los ediles en Montevideo

Ante una pregunta sobre la cantidad de asesores rentados que tienen los ediles, Lema respondió que es necesario buscar información y "revisar" la situación, pero en ese análisis hay que discutir también "si un edil tiene que cobrar un sueldo o no", porque actualmente no lo hacen, pese a que tienen una serie de beneficios económicos.

"Evidentemente es un sistema perverso", dijo y luego añadió: "Los ediles del Partido Nacional dejan de lado una cantidad de situaciones personales y laborales para dedicarse de lleno a la tarea. No hay que desmerecer el enorme trabajo que realizan los ediles, que recorren todo el tiempo el territorio, tienen contacto de primera mano de los vecinos, presentan gestiones y una cantidad de trámites ante la Junta Departamental y ante la Intendencia de Montevideo que son muy importantes para los vecinos en general".