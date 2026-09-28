FA reclama al Partido Nacional “explicación clara y elocuente” por caso de edil que tenía a asesor condenado

Tras varias instancias de diálogo e intercambio entre las bancadas del Frente Amplio (FA) en el Parlamento y en la Junta Departamental de Montevideo, la fuerza política oficialista emitió este lunes una declaración sobre el caso del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, quien había contratado como asesor a Pablo Leiva, recientemente condenado por lavado de activos.

Además de destacar el rol del Ministerio del Interior en una operación que permitió incautar 265 kilos de estupefacientes —principalmente pasta base—, vehículos de alta gama, armas de fuego y “grandes sumas de dinero en efectivo”, el Secretario Ejecutivo del FA también realizó valoraciones políticas sobre lo ocurrido.

“Los vínculos del caso con ámbitos políticos despertaron todas las alarmas de nuestra fuerza política, motivando así un plan de trabajo que nos permita abordar el tema con firmeza y responsabilidad. En las últimas horas se hicieron públicas decisiones de la dirección del Partido Nacional que avanzan en la dirección adecuada. En este sentido, solicitamos a sus autoridades una explicación clara y elocuente sobre el alcance de los hechos que tienen vinculación con un integrante de su directorio”, reclamó el FA, en referencia a Gómez, quien en las últimas horas pidió licencia en ese ámbito del Partido Nacional y será interrogado por la Comisión de Ética.

También el oficialismo convocó a una reunión con los demás partidos políticos con representación parlamentaria para acordar e impulsar “iniciativas como la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos”.

En referencia al dirigente nacionalista Jorge Gandini, quien también debió dar explicaciones públicas luego de que se conociera que parte de la operativa vinculada al lavado de dinero se realizaba en un local de cobranzas propiedad de su esposa, Gómez sostuvo que ni el actual director vocal de la Administración Nacional de Puertos (ANP) “ni nadie de la agrupación Por la Patria conocía a Pablo Leiva”, más allá de que era el padre de Lucio Leiva, quien también había sido contratado como asesor.

El joven fue ahora desvinculado y presentó su renuncia a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional.