Banco República inició sumario a una cajera y al tesorero de la sucursal de Pando tras robo de US$ 420.000

El Banco República (BROU) inició un sumario a una cajera y al tesorero de la sucursal de Pando tras el robo de US$ 420.000 a esa sede el 24 de agosto, según pudo saber El País con fuentes de la institución.

Estos dos sumarios se agregan al que ya se le había abierto al gerente general de la sucursal a principios de septiembre. Los procesos se iniciaron en virtud de presuntas fallas en la operativa que debían seguir los funcionarios para resguardar el dinero al momento del robo.

Los consultados aseguraron que hay preocupación por la cantidad de efectivo que había en las cajas sin el debido resguardo cuando los ladrones ingresaron al banco.

El 24 de agosto por la tarde, cinco asaltantes se llevaron $ 10.600.000, US$ 70.000 y 90.000 euros de la sucursal del BROU en Pando. Tras concretar el robo, escaparon en un vehículo Mercedes-Benz que posteriormente abandonaron en una cuneta en Barros Blancos. Allí le sustrajeron una camioneta a un hombre y continuaron la fuga.

Hasta el momento hay cuatro personas imputadas en actuaciones vinculadas al robo. Un hombre de 43 años, señalado como conductor del auto utilizado para la fuga, fue formalizado por tres delitos de rapiña especialmente agravada, asociación para delinquir agravada y otros delitos vinculados con armas y drogas. La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva.

Un segundo hombre, de 45 años, fue imputado por tráfico interno de armas de fuego, luego de que se le encontraran estas durante allanamientos vinculados a la investigación. Esta persona quedó con arresto domiciliario total y tobillera por 180 días, aunque no fue vinculada directamente con la ejecución del asalto.

Un tercer hombre, también de 43 años, fue formalizado por encubrimiento y enviado a prisión preventiva por 90 días; tampoco está señalado como uno de los autores materiales del robo.

Posteriormente fue imputado un cuarto hombre por receptación agravada. Se trata de la persona que habría tenido guardado durante varios meses en su vivienda el Mercedes-Benz robado que luego utilizaron los delincuentes para cometer el asalto. La Justicia dispuso arresto domiciliario nocturno, colocación de tobillera por 90 días y presentación semanal ante la Policía.

Por otra parte, permanecen requeridos Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32, señalados como participantes directos del asalto. Según la investigación, se encontraron indicios que los vinculan tanto con la sucursal bancaria como con el vehículo utilizado para la fuga. Cuba Vignolo habría sido uno de los delincuentes que ingresó al banco y quedó registrado a rostro descubierto; además, ya estaba requerido por un homicidio.

La investigación determinó inicialmente que cinco personas participaron directamente del atraco: cuatro ingresaron al banco y una permaneció afuera como conductor. De ese grupo, el conductor está imputado y Cuba Vignolo y Cosella Cabrera permanecen requeridos. Los otros dos participantes materiales no han sido identificados.