El Banco República inició un sumario al gerente de la sucursal de Pando tras robo de US$ 420.000

El Banco República inició un sumario y trasladó a otro puesto al gerente de la sucursal de Pando tras el robo de US$ 420.000 dólares a esa sede el 24 de agosto, informó Telemundo y confirmó El País con fuentes de la institución.

Los consultados aseguraron que hay preocupación por la cantidad de dinero que había en las cajas sin el debido resguardo en el momento del robo.

Hasta el momento, tres personas fueron imputadas en el marco de la investigación. Una de ellas fue vinculada directamente con el asalto y permanece en prisión preventiva.

Un segundo hombre fue imputado por porte y tenencia de arma de fuego, luego de que la Policía encontrara armas durante uno de los allanamientos realizados por el caso. No obstante, no fue relacionado directamente con el robo y se dispuso que cumpliera prisión domiciliaria. La tercera persona fue imputada por encubrimiento y enviada a prisión.

Además, las autoridade están en búsqueda de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32. Este último, cuenta con antecedentes por receptación, soborno, abigeato y hurto.

Los asaltantes se llevaron $ 10.600.000, USD 70.000 y 90.000 euros. Tras concretar el robo, escaparon en un vehículo de alta gama que posteriormente abandonaron en una cuneta en Barros Blancos. Allí le sustrajeron una camioneta a un hombre y continuaron la fuga.