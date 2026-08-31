Liberaron a un detenido por el asalto al BROU en Pando: su abogado explicó la situación

Las autoridades detuvieron en las últimas horas de este lunes a una persona por estar presuntamente involucrada en el asalto al Banco República (Brou) de Pando que tuvo lugar días atrás. Tras haber declarado en la Fiscalía de la localidad canaria por varias horas, su abogado, Daniel Urroz, dijo en una rueda de prensa a la salida que finalmente, su defendido recuperó la libertad al no hallarse vinculado al crimen.

"Estaba en calidad de testigo, luego pasó a indagado, fue un malentendido y acaba de recuperar la libertad", detalló Urroz en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10). El individuo era investigado ya que el vehículo que se usó para cometer el atraco habría estado estacionado previamente en su casa.

"Sí, [el auto] estuvo en la casa de mi cliente, pero él no tenía conocimiento de eso, porque había estado en la ciudad de Minas durante el fin de semana. Ante la consulta de si su defendido conoce a alguna de las personas involucradas en el atraco, Urroz declaró que no.

Daniel Urroz. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

"Es una obviedad eso, el auto estuvo en esa finca, sí, pero él no tenía conocimiento y no estuvo incluso sobre el fin de semana, regresó a su hogar el lunes a las 23:00 horas, hay pruebas de eso", acotó.

Para Urroz hubo un "abuso de confianza" a la hora de dejar el auto en la casa del ahora liberado.

Imputados y prisión preventiva por el asalto al BROU de Pando

El pasado sábado, la Fiscalía Departamental de Pando de 3° Turno imputó a un hombre en el marco de la investigación por el robo a la sucursal bancaria. Este individuo fue imputado como "autor de tres delitos de rapiña especialmente agravadas, suministro de sustancias estupefacientes, porte de arma de fuego en lugares públicos, receptación agravada, tráfico interno de armas de fuego y asociación para delinquir agravado , todos ellos en régimen de reiteración real", informó Fiscalía.

En ese sentido, se le dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días.

Asaltantes huyen tras robar una sucursal del Banco República en Pando. Fotos: capturas de pantalla

Por otro lado, y en relación a otro hombre que fue detenido el pasado jueves durante una serie de procedimientos llevados a cabo por la Policía, la Justicia no pudo establecer una conexión con el asalto al banco. Sin embargo, se le imputó un delito de tráfico interno de armas y se le impuso un arresto domiciliario total con uso de tobillera por 180 días.

En tanto, un tercer detenido fue imputado por un delito de encubrimiento y se le dispuso una prisión preventiva por 90 días. Su defensa apeló esta medida.

La Policía sigue buscando a otros dos hombres implicados; Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años -el que se mostró a rostro descubierto en las cámaras de seguridad- y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años.

El Ministerio del Interior emitió una requisitora para dos individuos vinculados al asalto a la sucursal del BROU en Pando. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló el pasado viernes del caso y dijo que los avances en la investigación “han sido incesantes del mismisimo momento en el que ocurrió el hecho”.

Añadió que ya se ha podido identificar “prácticamente a toda la banda” y que está a la “inminencia” más detenciones.