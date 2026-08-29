Justicia formalizó a dos hombres implicados en el asalto al BROU de Pando, y hay un tercer detenido

La Justicia imputó a dos de los tres detenidos por el asalto a una sucursal del Banco República (Brou) en la ciudad de Pando (Canelones) ocurrido este lunes, informó el Ministerio del Interior. El tercero volverá a prestar declaración el sábado.

El primer formalizado es un hombre de 43 años, directamente implicado en el robo. Cumplirá con 180 días de prisión preventiva como medida cautelar, mientras continúa la investigación.

Fue identificado como autor de tres delitos de rapiña especialmente agravadas, un delito de suministro de sustancias estupefacientes, un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos, un delito de receptación agravada, un delito de tráfico interno de armas de fuego, y un delito de asociación para delinquir agravado; todos ellos en régimen de reiteración real.

El segundo formalizado deberá cumplir con arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 180 días, dado que no probó su vínculo explícito con el robo, aunque sí su implicación posterior. Fue detenido por posesión de armas de fuego en los allanamientos de la investigación en curso, imputándosele un delito de tráfico interno de armas de fuego.

Por otro lado, hay un tercer detenido que continúa a disposición de la justicia y deberá volver a declarar el próximo sábado.

La Policía sigue buscando a otros dos hombres implicados; Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años -el que se mostró a rostro descubierto en las cámaras de seguridad- y Paul Alexander Cosella Cabrera, de 32 años.

El Ministerio del Interior emitió una requisitora para dos individuos vinculados al asalto a la sucursal del BROU en Pando. Foto: Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, habló este viernes del caso y dijo que los avances en la investigación “han sido incesantes del mismisimo momento en el que ocurrio el hecho”.

Añadió que ya se ha podido identificar “prácticamente a toda la banda” y que está a la “inminencia” más detenciones.