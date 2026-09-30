Compra de buques británicos: diputados del partido de Milei temen por presencia de militares ingleses en Uruguay

Con el gobierno trabajando en "silencio" en la compra de una o más patrulleras oceánicas a que se comprometió para este período, asomó un eventual problema diplomático con Argentina, que por ahora no llegó a manifestarse por los canales formales pero que, no obstante, en el Poder Ejecutivo observan con atención y con el foco puesto en mantener las relaciones bilaterales con el país del otro lado del Río de la Plata en los mejores términos posibles.

El problema, en forma de declaración que firmaron unos 20 diputados de La Libertad Avanza —el partido político del presidente Javier Milei—, tiene que ver con el interés que ha mostrado Uruguay en avanzar con la incorporación de dos embarcaciones de guerra del Reino Unido —independientemente de la compra de al menos una patrullera de tipo OPV—, como informó ayer El País.

El proyecto de resolución, que promovió el diputado oficialista Damián Arabia, plantea que a las dos decenas de legisladores argentinos firmantes les "genera un gran desconcierto y preocupación" que Uruguay avance con un acuerdo con el Reino Unido que le permitiría sumar a su flota —con un costo aproximado de US$ 20 millones— dos buques de la clase River.

Sobre todo teniendo en cuenta "las históricas y sólidas relaciones" entre ambos países y, al mismo tiempo, "el histórico y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el espacio marítimo circundante bajo ocupación británica", agregaron los firmantes del proyecto de resolución, que ahora deberá ser tratado en comisión para luego ser tratado en el recinto.

En diálogo con El País, el diputado Arabia dijo que nada más lejos de su intención que inmiscuirse "en cuestiones internas de Uruguay", país con el que —reiteró— hay una "amistad que hermana" y una "histórica solidaridad" con el reclamo por la soberanía argentina de las islas.

"Lo que expresamos es, respetuosamente, nuestra preocupación por lo que implica la compra de armamento a Reino Unido y en el contexto en el que estamos", continuó el legislador, miembro de la comisión de defensa de su cámara. "Porque, en concreto, la compra en sí no se trata simplemente de fierros, sino que implica, luego, una serie de capacitaciones y intercambios, la adquisición de insumos y su mantenimiento. Pues en general —añadió—, cuando uno compra, cualquiera sea el equipo o el armamento, eso genera un lazo durante décadas, por lo que no sería simplemente equipamiento sin capacitaciones y presencia de técnicos, especialistas y militares" de Inglaterra.

Eso es lo que, precisamente, configuraría un panorama "riesgoso", como también lo definió la diputada Silvana Giudici, otra de las firmantes. Es decir, "que justo en este momento Uruguay avance en la compra de armamento al Reino Unido", dijo la parlamentaria.

El contexto al que se hace referencia no es otro que el de un recrudecimiento de las tensiones entre la administración de Milei y Gran Bretaña. De hecho, el presidente argentino anunció en las últimas horas que instruyó a Cancillería y a sus "equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal" de los recursos petrolíferos en la Cuenca Malvinas Norte, además de denuncias penales y el inicio de "procedimientos sancionatorios" contra la compañía Thales UK Limited por realizar vuelos sin autorización entre las islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile.

Y ese "lazo" que se generaría entre Uruguay e Inglaterra, en un eventual acuerdo por estos buques en cuestión, y en este particular contexto, es lo que motiva la inquietud de los diputados, concluyó Arabia, que descartó, por el momento, que este reclamo continúe por otras vías: "Este tema en Argentina lo lleva nuestra Cancillería, así que es algo que preferimos expresar a través de la diplomacia parlamentaria".

La situación preocupa en el Ministerio de Defensa, aunque también subrayan que no han recibido ningún planteo "formal" que proviniera de Argentina. "Tendremos que estar atentos", dijo uno de los jerarcas consultados por El País.

Otras fuentes ministeriales señalaron que mientras solo se trate de un pronunciamiento parlamentario, en la Cancillería no interpretan que el reclamo forme parte de los asuntos de preocupación de la agenda bilateral con Buenos Aires.

Las señales que dio la cartera y el "interés" que mostró el gobierno

En el texto de la resolución de los argentinos se recogieron declaraciones que el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, formuló en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado el pasado 1° de setiembre, mientras se discutía la Rendición de Cuentas.

Rodríguez dijo entonces, ante una consulta del senador nacionalista Javier García —que la semana pasada advirtió sobre la posibilidad de un conflicto diplomático si Uruguay concreta la adquisición de estos buques—, que había "una posibilidad interesante" de contar con estas patrulleras de tipo River. Pero que no serían un reemplazo de las OPV que Uruguay continúa buscando.

"Eso se está considerando. Fue un ofrecimiento que tuvimos y son buques interesantes. No son buques que estén pensados para sustituir a los OPV —subrayó el jerarca—, pero podrían ser muy útiles para cumplir otra función".

Rodríguez también manifestó que había "consideraciones" que se hicieron en la Armada que estaban siendo atendidas, pero que estos buques, igualmente, podían "tener otras prestaciones que son útiles y necesarias para la Armada", y que interesaban en tanto "son buques que están en buen estado y tienen buena posibilidad de cumplir con algunas de las necesidades" que tiene el Estado uruguayo.

Lo que buscó hacer el Ministerio de Defensa, indicaron por su parte fuentes del Ejecutivo a El País, es mostrar un "interés" al Reino Unido en respuesta a un ofrecimiento de "donación" de estas embarcaciones, tiempo atrás —aunque la entrega, como fue consignado, tiene un costo—. Y que lo mismo se hizo con Estados Unidos, cuando ofreció la posibilidad de entregar un buque patrullero de la clase Reliance.

"La idea" ante estas ofertas "es no perder posicionamiento", dijo un integrante del gobierno.