Diputados de Milei sienten "desconcierto y preocupación" ante interés de Uruguay de comprar buques a Reino Unido

Un grupo de nueve diputados pertenecientes a La Libertad Avanza, el partido político del presidente Javier Milei, firmaron un comunicado en el que manifestaron su preocupación ante el interés mostrado por el gobierno de Yamandú Orsi de adquirir dos buques de la Marina Real Británica, país con el que Argentina disputa la soberanía de las Islas Malvinas, asunto por demás sensible para el país vecino.

Que esto podía generar complicaciones a nivel diplomático había sido advertido por el senador nacionalista Javier García, quien el pasado miércoles dijo en el Parlamento que, precisamente, avanzar en este tema con los británicos "podría traer problemas" con Argentina, cuyo gobierno, como todos los años, volvió a manifestar días atrás su recelo ante el stand de la embajada de Reino Unido en la Rural del Prado dedicado a las "islas Falklands" y su deseo de que ninguna autoridad uruguaya visitara el sitio.

"El Poder Ejecutivo está empecinado, pese a la opinión contraria de la Armada en comprar dos buques que no sirven a los efectos de suplir la custodia del océano como las OPV", fue lo que dijo el senador blanco en referencia a las embarcaciones ofrecidas HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn, las ofrecidas por los ingeses.

Y el eco no tardó en cruzar el río.

El diputado Damián Saravia informó en sus redes sociales este lunes que ya había presentado un "proyecto de resolución para expresar preocupación por el interés del gobierno de Uruguay en adquirir buques de guerra al Reino Unido", con la firma de otros ocho legisladores de su partido. "Nuestros lazos de hermandad y el histórico, solidario y generoso apoyo uruguayo a la Causa Malvinas ameritan evitar esta adquisición", dijo también.

En el texto de los fundamentos, al que accedió El País, se afirma que este tema "genera un gran desconcierto y preocupación en referencia a las históricas y sólidas relaciones" entre ambos países, "y ante el histórico y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y el espacio marítimo circundante bajo ocupación británica". También recuerdan la "nota de protesta formal presentada por la Cancillería Nacional ante Reino Unido por la extensión de licencias a empresas petroleras o de explotación hidrocarburíferas offshore en las Islas Malvinas".

Más adelante, luego de referirse a que el costo estimado que maneja el gobierno de Orsi para la adquisición de hasta dos de estos tres barcos ofrecidos es de unos US$ 20 millones, hacen también mención a que la Armada Nacional uruguaya "objetó técnicamente la compra de dichas embarcaciones", y que pese a ello "la decisión gubernamental ha avanzado durante todo el presente semestre con posibilidades de aparente conclusión". E insisten que esto tiene lugar a pesar del "reclamo" argentino sobre las islas "y las relaciones históricas de cooperación" entre Uruguay y Argentina.

En declaraciones a El Observador este martes, la ministra Sandra Lazo afirmó que su cartera mantiene la voluntad de contar con al menos dos de las patrulleras ofrecidas por los ingleses y que en este momento se encontraban analizando las condiciones de traslado de los buques —que la marina británica piensa dar de baja en 2028 y están operativos desde 2003—, así como el equipamiento con el que contarían y si pueden llegar "en calidad de donación".