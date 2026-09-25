Juan Cruz de los Santos tiene encaminada su salida de Nacional a un equipo de Emiratos Árabes Unidos

El período de pases del mercado de Emiratos Árabes Unidos cierra este próximo lunes y por ello es que River Plate y Nacional deben actuar rápido ante la salida de Juan Cruz de Los Santos.

Su destino estaría en el Al-Jazira, según informó El Espectador y confirmó Ovación, que también supo desde filas tricolores que el tricolor está todo "ok" para que el jugador pueda cambiar de aire y vuelva al nivel que mostró para que el Bolso lo fijara.

¿Por qué aún no se define? River Plate aún no aceptó y es quien tiene el 60% de los derechos económicos del extremo izquierdo de 23 años. Si bien la intención es que salga, el presidente Jorge Cibreiro aún debe abordar el tema con el resto de la directiva.

Al Darsenero le ingresarían unos 350.000 dólares, mientras que el Bolso, que posee los derechos federativos y quien dispone la venta, le ingresarían aproximadamente 400.000.

Juan Cruz se iría de Nacional con 34 partidos disputados, cinco goles y una asistencia.

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