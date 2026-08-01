El inusual caso de Juan Cruz de los Santos: un 30% de ausencias por lesión, nueve titularidades y un gol clave

Aun año y cuatro días después de su llegada a Nacional, Juan Cruz de los Santos viene teniendo un rendimiento empañado por las lesiones y molestias que le han impedido tener continuidad.

En las últimas horas se supo que el extremo izquierdo de 23 años continúa entrenando diferenciado por “una molestia en la rodilla”, según le trasladaron a Ovación, y su presencia está en duda para el domingo cuando Nacional reciba a Progreso en el Gran Parque Central por la última fecha de la Serie B del Torneo Intermedio, al igual que en el caso de Baltasar Barcia, que tiene muy inflamado el tobillo.

En el caso específico de De los Santos, los datos sobre su desempeño son elocuentes: desde su arribo al Bolso aquel 28 de julio del 2025 acumula 30 partidos disputados en el club con un total de 1360 minutos en cancha. En promedio, registra 45' de juego por cada partido en el que estuvo disponible, lo que significa que estuvo en cancha la mitad del tiempo máximo posible.

¿Cuántos encuentros se perdió desde su arribo y cuáles son las razones de sus ausencias? El primer torneo que disputó con Nacional tras llegar desde River Plate fue el Clausura 2025, el certamen en el que más encuentros oficiales se perdió con un total de seis: no jugó ante el Darsenero y tampoco frente a Racing, Plaza Colonia, Cerro Largo, Danubio y Miramar Misiones.

Andrés Romero y Juan Cruz de los Santos disputan la pelota en el partido entre Albion y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En ese período, entre el 2 de agosto y el 9 de noviembre, lo aquejaron distintas cuestiones musculares. Para ser más exacto, a fines de agosto tuvo un desgarro muscular que lo privó de competir hasta el 20 de setiembre, día en el que retornó con un golazo incluido ante Liverpool.

El 1 de octubre de ese mismo año se resintió por un plazo de tres compromisos oficiales y volvió para jugar en las últimas tres fechas.

El Bolso realizó la pretemporada e introdujo algunos cambios en el departamento de sanidad, que pasó a turno completo, con la mira puesta en corregir los contratiempos físicos que había tenido dentro del plantel. Sin embargo, en el caso de Juan Cruz los inconvenientes siguieron.

Juan Cruz de los Santos con pelota en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El 11 de febrero la cuenta oficial del club informó un desgarro de recto femoral del cuádriceps izquierdo, por lo que solo jugó 45' en el estreno por el Apertura ante Boston River y luego estuvo al margen contra Racing, Progreso, Peñarol y Juventud.

Tras su retorno, tuvo minutos en siete partidos consecutivos por el ámbito local hasta que sufrió una nueva molestia que lo obligó a ser preservado en la antesala del cruce ante Danubio el pasado 25 de abril.

El inconveniente más cercano fue la molestia en la rodilla que le impidió estar a la orden para la vuelta frente a Tigre por Copa Sudamericana, aunque en la ida estuvo a la orden y no ingresó. En lo que va de su estadía se perdió 13 partidos oficiales a causa de lesiones de 43 posibles, lo que equivale al 30%. Y tuvo solo nueve titularidades. Y, aunque en cancha ha demostrado tener condiciones, con gol incluido en la final de ida ante el aurinegro por la Liga AUF Uruguaya 2025, no ha logrado tener constancia.

Ese fue uno de los motivos por los que Nacional estuvo a punto de cederlo en este mercado a Independiente del Valle con opción de compra incluida por el 90% de su ficha, aunque la operación finalmente se cayó.

Juan Cruz de los Santos tiene nueve titularidades de 30 posibles en Nacional

Juan Cruz de los Santos celebra el gol que marcó en el partido entre Albion y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

En lo que va de su pasaje por el Bolso, Juan Cruz de los Santos ha sido titular en nueve de los 30 partidos en los que estuvo a la orden. A su vez, tiene cinco goles y una asistencia en la cuenta personal. El de mayor preponderancia fue en la final de ida ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025, donde marcó el 1-0 parcial. También le convirtió a Liverpool, Progreso, Cerro Largo y Albion.

Nacional en el mercado: la prioridad es cerrar un extremo izquierdo

Para la gerencia deportiva de Nacional el puesto de extremo izquierdo resulta una prioridad a reforzar considerando que por izquierda solo tiene a dos atacantes naturales: Juan Cruz y Rodrigo Martínez, un juvenil al que de a poco le están dando rodaje.

En la vuelta contra el Matador apeló a recostar a Boggio por ese sector, quien fue ayudado por Maxi Silvera, pero la idea que tienen es cerrar otra incorporación esta semana.

