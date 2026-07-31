Federico Britos: "Perchman demostró que está lejísimos de ser un mono con gillette; piensa en grande"

Federico Britos, tesorero de Nacional e integrante del sector oficialista, habló con Ovación acerca de las causas de la crisis futbolística del tricolor, la autocrítica que realizan puertas adentro y “la gran esperanza” del club. También elogió el rol “armónico” que tuvo Alejandro Balbi en un momento clave y se refirió "al relato" que siente que intentaron instalar en relación al trabajo de Flavio Perchman como líder del área deportiva.

- Ayer publicamos en Ovación una nota con las 10 principales razones del fracaso continental de Nacional, ¿para vos cuáles fueron los factores determinantes?

- Competir a nivel internacional para el fútbol uruguayo no es tarea sencilla por una razón netamente económica. Es indudable que ya hace muchos años nos está pasando y Nacional no está ajeno a eso. Después, analizando la serie y los partidos, siempre va a haber cosas deportivas que si se hubiesen hecho mejor, yo creo que el resultado hubiese sido otro. Pero la realidad es que hoy para competir por una copa internacional la parte económica sigue siendo un tema que para el fútbol uruguayo es realmente muy difícil. Para realmente dejar de hacer diagnósticos, empezar a cambiar un poco la realidad y poner al club de vuelta compitiendo por cosas importantes y por copas internacionales, no hay otra que invertir. E invertir bien. Y para hacerlo hay que generar nuevos ingresos. Por ejemplo, el masterplan: si logramos que llegue a buen puerto, yo creo que esa es la gran esperanza para el hincha y el socio de Nacional y para el fútbol uruguayo.

- ¿Coincidís con el diagnóstico de que en puestos como el mediocampo y la ofensiva hubo refuerzos tardíos o que no llegaron?

- Creo que hoy Nacional tiene un buen plantel pero también creo que sí necesitamos esos refuerzos que nos darían un plantel más competitivo. No podemos negar que tuvimos bajas importantes sobre todo de mitad de cancha para adelante por una decisión propia del cuerpo técnico respaldada por directiva, pero bueno, eran dos jugadores, tanto Gonzalo Carneiro como Nicolás López, que podían ser titulares o no, pero tenían minutos y habían aportado goles, y hoy no los tenemos. Hoy nos quedó un plantel por ahí que nos faltan un par de incorporaciones de mitad de cancha para adelante, pero doy fe de que tanto Ricardo Vairo como Flavio Perchman están en busca de esos refuerzos para terminar de cerrar un plantel porque en 15 días comienza nuestro último tren.

- ¿Fueron un error sus salidas?

- No, creo que fue una decisión pensada y tomada con mucha convicción.

- ¿Parte de la autocrítica es no haber tenido un plantel más largo? Por lo que se vio, por ejemplo, en la vuelta ante Tigre.

- Me parece que sí, que capaz que nos faltaron un par de recambios de mitad de cancha hacia adelante, pero bueno, se está trabajando en eso. Lo ideal a veces no se puede, pero sí que estamos a tiempo de seguir mejorando el cierre ya definitivo del plantel porque nos queda un semestre donde nos jugamos la clasificación a la Copa Libertadores 2027, ganar este Clausura y nuestro objetivo es ganar el bicampeonato.

Federico Britos y su mirada sobre la actualidad deportiva del tricolor. Foto: Darwin Borrelli.

- Algunas voces en la interna denuncian una “influencia desmedida” de Flavio Perchman, ¿coincidís con ese análisis o te parece errático?

- Acá hay muchas opiniones, no solo de directivos, que la damos en cada reunión de directiva y creo que es la forma sana de tener nuestras diferencias. Pero después hay muchas opiniones de afuera que van generando opinión pública y han generado un relato que no es sano y no es real, eso es lo peor de todo. Flavio Perchman sí encabeza las decisiones deportivas de esta gestión y fuimos claros cuando se manifestó el plan de gestión de este gobierno, no hubo sorpresas. Además creo que hubo un 2025 que fue muy bueno si miramos cómo se cerró, con un Campeonato Uruguayo y ganando finales clásicas. Hacía dos años Nacional miraba las finales por televisión. A nivel económico y financiero, en 2025 se ganó US$3.800.000 de superávit y no se subió el pasivo, entonces tiene el crédito como para seguir liderando esto, teniendo un club lo más sano a nivel económica y financieramente y campeón porque en definitiva somos el Club Nacional de Football y no podemos aislar los análisis, esto tiene que ser un todo. El 2025 cerró tanto en lo económico, en lo financiero y en lo deportivo. Estamos atravesando un 2026 que en la parte deportiva venimos muy mal, pero que estamos a tiempo de cambiar la pisada y que a fin de año Nacional vuelva a ser campeón.

- ¿A qué te referís con “el relato”? ¿A los dichos de Flavio Perchman de que lo quieren “hacer parecer un mono con Gillette”?

- Te soy honesto porque si fuera diferente lo diría, el relato al que yo me refiero ni siquiera lo veo que salga desde adentro la directiva. Acá no señalo a la oposición porque creo que está haciendo un buen trabajo, de hecho en la última directiva que tuvimos se formó un ambiente que lo necesitábamos: de unión, de mucha autocrítica. Fuimos a hablar todos juntos con el plantel y esa armonía que se terminó dando la encabezó Alejandro Balbi; eso marca que, si bien hay visiones de club diferente y matices, desde la oposición ese trabajo lo están haciendo bien y siento esa armonía. Creo que el relato viene más bien de afuera.

Entendiendo la metáfora de Flavio, creo que lo quieren exponer en eso, pero él ya ha demostrado que está lejísimo de ser un mono con gillette y es un hombre que entiende esto. Sí le gusta dar un salto siempre un poco más arriesgado y ese tipo de personas a mí me gusta tenerlas en el club, por eso estoy acá. Esas personas son necesarias porque un club grande como Nacional tiene que pensar en grande controlando la parte económica y financiera, pero en el 2025 se demostró que se puede comprar fichas, traer un plantel largo, tener un superávit y un pasivo controlado.

Federico Britos dialogando con Ovación en las oficinas del diario El País. Foto: Darwin Borrelli.

- ¿De quién es el “relato”?

- No sé bien de dónde proviene, lo que sí sé es que los grandes responsables de haber dejado crecer tanto el relato no son los medios, no son las radios partidarias, no es la oposición, somos nosotros. Lo dejamos crecer demasiado por no tener que estar diciendo todo lo bueno que se venía haciendo, pero creo que nos jugó en contra. Y sí hay que contar que en la estructura de funcionarios del club se bajó el presupuesto US$540.000, que Los Céspedes vienen mejorando muchísimo, que las canchas que estaban en cuatro o cinco puntos hoy están en siete u ocho, y te lo dicen los propios jugadores. Sí tenemos que contar que el césped del Parque estaba en tres puntos cuando lo tomamos y hoy está en ocho, que no aumentamos el pasivo y que salimos campeones uruguayos.

- Hace semanas tuviste un cruce con Vairo, ¿cuál es tu versión?

- Eso marca también el cómo funcionamos en directiva. No por ser oficialistas tenemos que pensar en todo igual y la discusión fue sana, entre dos personas que queremos lo mejor para el club y que sí teníamos matices en ese tema puntual que ya fue público. Pero con Ricardo tenemos una gran relación, es un gran presidente y en este año y medio he aprendido mucho de su manejo político.

-Tras el 3-0, ¿se replantearon hacer cambios en el área deportiva?

- Frente a una turbulencia tan grande como la que vivimos en Tigre, está todo bajo análisis y uno a veces se plantea si no es necesario un cambio drástico para mejorar. Se concluyó que lo mejor era darles estabilidad, confianza. En lo personal, nunca tuve duda de que Jorge Bava tenía que seguir siendo el técnico de Nacional, pero bueno, después sí se habló de si había que modificar algo de la estructura para ver si podíamos cambiar un poco la realidad deportiva.

- ¿Dudaste de la continuidad de Eguren?

- Después de las conversaciones entendimos que queremos una estabilidad hasta fin de año, y ella va a ser nuestro aliado.

