Nacional y otro fracaso internacional: las 10 razones principales, entre imponderables y errores no forzados

Con la eliminación ante Tigre ya consumada, Nacional afronta su segundo fracaso internacional en el año después de no pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores ni los playoffs de Sudamericana. Puertas adentro es tiempo de una profunda autocrítica y Jorge Bava habló de ciertos “imponderables” que condicionaron el rendimiento colectivo, además de definirse como el principal responsable de la crisis futbolística.

¿Cuáles son las razones por las que no pudo imponerse ante un rival argentino que antes de enfrentarlo solo había ganado dos partidos de 18 posibles? O, para ser más exhaustivo y mirar más allá de la foto actual, ¿cómo se explican que haya quedado tan lejos del objetivo que se trazó a principio de año?

Las dos goleadas que sufrió en ocho partidos internacionales, incluyendo el cruce ante Tigre en el Gran Parque Central y la visita a Deportes Tolima, dan cuenta de una situación compleja, sumada a la fragilidad defensiva que lo llevó a tener un saldo negativo en goles totalizando ambas competencias (13-9).

Por más que en los papeles estuvo a un gol de acceder a octavos de Libertadores, desde el funcionamiento quedó mucho más lejos. Nunca pudo reponerse de la salida de dos referentes futbolísticos como Julián Millán y Christian Oliva y quedó afuera en un grupo que el propio vicepresidente había definido como accesible en comparación al anterior.

Intentó pasar página para afrontar los playoffs, pero no pudo. Trajo incorporaciones con trayectoria como Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias para tener valor agregado en materia de carácter, pero ninguno de los dos logró asentarse a tiempo y el volante se perdió el partido decisivo por expulsión, un denominador común en lo que va del ciclo Bava, que también perdió a Lucas Rodríguez y Tomás Viera por Libertadores.

Otro factor decisivo fueron las lesiones de referentes en momentos cumbres. Debutó en copa durante el primer semestre sin su arquero titular por la lesión de Luis Mejía y tampoco estuvieron Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, Maxi Silvera ni Gonzalo Carneiro; en estos últimos casos se perdieron dos juegos.

Para la vuelta ante el Matador perdió al capitán Sebastián Coates por un desgarro en el sóleo y también a Baltasar Barcia, una de las inversiones importantes realizadas por el Bolso, que aún no ha cumplido la expectativa generada.

A estos datos verificables se le suma el áspero clima interno, con diferencias en el seno del oficialismo y un cruce frecuente con la oposición por la política de fichajes. También el deseo de los jugadores de reducir las apariciones públicas de dirigentes y el enojo del hincha tricolor con la actualidad futbolística, que se intensificó con cánticos contundentes en los últimos partidos.

Las 10 razones del fracaso continental de Nacional en 2026

La flaqueza defensiva y la falta de respuestas

El tricolor terminó la fase de grupos de Copa Libertadores con nueve goles en contra y siete a favor; en los playoffs el saldo fue 2-4. Ni Rogel ni Cándido, refuerzos de jerarquía, pudieron aportar soluciones allí.

Perdió jerarquía y el plantel le quedó corto

Con la temporada ya empezada perdió a Millán y Oliva, pero nunca pudo encontrar sustitutos. Vera no rindió y Zuculini fue expulsado en su segundo partido. Cuando estaba 2-0 en Victoria se cayó físicamente.

Su inestabilidad en un puesto más que decisivo

Por distintas razones, que incluyen lesiones y/o malos rendimientos, nunca pudo sostener al arquero. Ni Mejía ni Suárez ni Martín Arias han tenido constancia ni transmitido seguridad al menos en lo que va del año.

Del debut promisorio a la peor racha con Bava

El técnico Jorge Bava arrancó con goleada 3-0 ante Cerro Largo, pero enseguida vino una seguidilla de malos resultados que lo catalogaron como el peor arranque del siglo XXI tras 21 juegos; busca revertirlo.

La racha adversa de las lesiones y su impacto

En lo que va del año acumuló lesiones como las de Coates, Barcia, Silvera, Carneiro, Ancheta, Mejía, Rodríguez, De los Santos y López, lo que le impidió darle continuidad a una oncena y tener que adaptarse.

La crisis interna y diferencias por fichajes

En este lapso hubo molestia del plantel con declaraciones públicas de dirigentes y diferencias en el seno del oficialismo. También en toda la comisión directiva sobre la política de fichajes y el reparto de tareas.

El clima áspero con los hinchas y su influencia

La hinchada del Bolso expresó su molestia en varios partidos del semestre con abucheos y cánticos contundentes. Desde el primer gol de Tigre en el GPC hasta la salida del plantel pidieron salidas.

La falta de carácter que detectó y no corrigió

A excepción de la vuelta ante Tigre, el plantel no dio la talla en materia de sobreponerse a los golpes anímicos. Eguren lo mencionó en el informe de directiva, Gomensoro lo hizo público y no lograron incorporarlo.

Sobrepobló puestos y cerró tarde al creativo

En solo siete meses trajo dos laterales como Juan Pintado y el joven Benjamín Nuñez, que no ha tenido participación. En ofensiva buscaba desde el año pasado un creativo que sea diferencial y lo abrochó tarde.

Falta de certeza en el cargo del director técnico

Al igual que le pasó en 2025, no pudo eliminar el ruido sobre la continuidad del técnico; en su momento con Lasarte, Peirano, Viera y ahora con Jorge Bava, que en los últimos partidos venía rindiendo exámenes.

